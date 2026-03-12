Movilidad adjudica la redacción del estudio de alternativas para mejorar la protección del puerto de L'Arena

Puerto - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado en 55.169 la redacción del estudio de alternativas y de impacto ambiental para mejorar la protección del puerto de L'Arena, en Soto del Barco, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acadar, Tecnoambiente y San Juan de la Arena, que dispone de un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto, que busca reducir la entrada de sedimentos y reforzar la operatividad y seguridad de las instalaciones y embarcaciones, recogerá las alternativas técnicas y ambientales para construir nuevas infraestructuras que protejan el puerto y permitan reducir el volumen y frecuencia de los dragados. La dársena cuenta ahora con un pantalán flotante atenuador del oleaje como único elemento de protección.

Según ha informado este jueves el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el puerto de L'Arena, ubicado en la margen derecha de la desembocadura del río Nalón, es una de las áreas protegidas por la Red Natura 2000, por lo que todas las actuaciones en el entorno deben cumplir con las preceptivas normativas medioambientales.

El estudio analizará las condiciones de contorno, tanto físicas como medioambientales, que condicionan el funcionamiento del puerto para definir una configuración portuaria que resuelva los problemas y cumpla todos los condicionantes medioambientales requeridos.