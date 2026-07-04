Movilidad refuerza las lanzaderas estivales con Arenas para cubrir la ampliación del funicular de Bulnes

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OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha anunciado que reforzará a partir del próximo lunes, día 6 de julio, los servicios de las lanzaderas de verano que conectan con Arenas, en el municipio de Cabrales. El objetivo de esta medida es ofrecer un mejor servicio a los usuarios y dar cobertura a la operativa ampliada del funicular de Bulnes.

Con motivo de la temporada alta, el tren ha ampliado este año sus servicios hasta las 22.00 horas, por lo que la lanzadera que une Arenas con Poncebos sumará a partir del lunes dos nuevas frecuencias para alargar su horario. En concreto, los autobuses saldrán de Arenas a las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los trayectos de regreso desde Poncebos se efectuarán a las 21.30 y las 22.30 horas. Con esta modificación, el itinerario dispondrá de un total de 14 frecuencias diarias.

Las rutas que comunican Arenas con Cangas de Onís y Llanes también se ajustarán para optimizar la conectividad. En el servicio hacia Llanes, la última salida desde Arenas se ha retrasado de las 19.30 a las 22.35 horas.

En cuanto a la conexión con Cangas de Onís, se ha incorporado un nuevo servicio para los fines de semana y días festivos, con salida desde Arenas a las 19.35 horas y regreso desde la capital canguesa a las 20.15 horas. Además, los servicios de fin de semana de las 13.50 y las 18.50 horas desde la villa han adelantado el inicio de su operativa a este lunes, 6 de julio, frente a la previsión inicial del día 17, al igual que sus respectivos regresos desde Arenas a las 16.37 y las 20.07 horas.