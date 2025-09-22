El movimiento feminista organiza en Mieres la jornada del 28S por el aborto libre, seguro y gratuito

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista asturiano celebrará este domingo 28 de septiembre en Mieres una jornada de actividades con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto libre, seguro y gratuito.

Según ha explicado este lunes la organización en un comunicado emitido a los medios, el programa comenzará a las 12.00 horas con una acción reivindicativa en el parque Jovellanos. A continuación, entre las 13.00 y las 14.30 horas, se desarrollará la primera mesa redonda bajo el título 'Pasado, presente y futuro del derecho al aborto', en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Mieres.

La jornada continuará con una comida colectiva a partir de las 14.45 en la Casa de la Mujer. Por la tarde, de 16.30 a 18.00 horas, tendrá lugar la segunda mesa redonda, centrada en 'Salud menstrual, reproductiva y sexual', también en la Casa de la Cultura.