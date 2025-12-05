Movimiento Sumar Asturies pide a la Consejería de Salud hacer una auditoría integral al hospital de Covadonga

Ribera Salud es propietaria del citado centro hospitalario gijonés, que recibe derivaciones puntuales del Sespa

El portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, secretario de Plurinacionalidad, Federalismo y Modelo de Estado de Movimiento Sumar.
El portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, secretario de Plurinacionalidad, Federalismo y Modelo de Estado de Movimiento Sumar. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 14:10

GIJÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Movimiento Sumar Asturies ha exigido este viernes a la Consejería de Salud del Principado la realización "inmediata" de una inspección extraordinaria y una auditoría integral al hospital de Covadonga, de Gijón, con el fin de garantizar la salud pública y los derechos de los usuarios.

Así lo han hecho a resultas de las informaciones sobre la gestión del hospital de Torrejón, perteneciente a la red pública hospitalaria de la Comunidad de Madrid, por parte de la empresa Ribera Salud, que gestiona, a su vez, el citado hospital de Covadonga.

De acuerdo a las mismas, la compañía habría manipulado las listas de espera del centro madrileño atendiendo exclusivamente a criterios económicos. Si bien ningún hospital público está gestionado por Ribera Salud, han remarcado, a través de una nota de prensa, que sí es propietaria del hospital de Covadonga, que recibe derivaciones puntuales del Sespa.

Al tiempo, han señalado que el artículo 30.1 de la Ley 14/1986, General de Sanidad establece que "todos los centros y establecimientos sanitarios, así como las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes".

Asimismo, han solicitado la suspensión cautelar de todas las derivaciones del Sespa a este centro privado mientras no se acrediten plenamente el cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios exigibles para proteger los derechos de las y los pacientes.

También han reclamado una revisión completa de la política de derivaciones a centros privados por parte del Sespa, con el objetivo de garantizar una cobertura sanitaria universal, con gestión íntegramente pública y libre de prácticas que permitan al sector privado parasitar el sistema público de salud asturiano.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado