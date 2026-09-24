Muere un hombre tras despeñarse en Torrecerredo y el SEPA auxilia a otra montañera en Cabrales

Archivo - Helicóptero en La Morgal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un montañero ha fallecido este jueves tras despeñarse entre 40 y 60 metros en el Pico Torrecerredo, en el concejo de Cabrales, en una jornada en la que el Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha evacuado también al Hospital del Oriente, en Arriondas, a una turista francesa de 54 años tras resultar herida en una pierna en el Jou Sin Tierre.

El primer aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las 13.27 horas, alertando del accidente de una persona despeñada y de su posible fallecimiento en la zona de Torrecerredo. Minutos después, a las 13.45 horas, el 112 de Castilla y León informó de una segunda llamada de auxilio de una mujer que se había lesionado una pierna en el Jou Sin Tierre y no podía continuar caminando. La comunicación se había cortado tras el aviso, sin diponer de más datos.

A las 14.18 horas, el médico-rescatador del SEPA confirmó el fallecimiento del montañero precipitado. Los efectivos de bomberos permanecieron en el lugar custodiando el cuerpo hasta las 15.28 horas, momento en el que llegó el helicóptero de la Guardia Civil con los miembros del GREIM.

Los restos mortales del fallecido fueron trasladados en la aeronave del Instituto Armado a La Morgal donde esperaban, tal y como solicitó la Guardia Civil, los servicios funerarios.

Posteriormente, el helicóptero medicalizado del SEPA se desplazó al Jou Sin Tierre para atender a la excursionista de 54 años, que presentaba una posible fractura de tibia y peroné. Tras prestársele atención sanitaria en el lugar, fue trasladada al Hospital del Oriente, en Arriondas.