La Muestra de Teatro Amateur retoma su programación con cinco compañías hasta el 30 de noviembre

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Teatro Amateur para adultos de Avilés retomará este lunes, 19 de octubre, su programación tras el parón del verano con la representación de 'Que nos quiten lo bailao', a cargo de la compañía Teatro El Hórreo, a las 19.00 horas en el Centro Sociocultural Los Canapés, en Versalles. La cita alcanza este año su vigésima edición.

Hasta la gala de clausura, prevista para el 30 de noviembre, pasarán por el escenario de Los Canapés otras cuatro compañías con sus respectivas obras: Teatro Baluarte, Teatro Serena, la Compañía Asturiana de Comedias y la Compañía Noite de Bohemia, esta última radicada en Galicia y participante en el marco del intercambio de la muestra.

Todas las representaciones tendrán lugar a las 19.00 horas en Los Canapés y contarán con acceso libre hasta completar aforo.

La muestra está organizada por la Concejalía de Cultura de Avilés, a través de la Fundación Municipal de Cultura, con la colaboración de FETEAS (Federación de Grupos de Teatro Amateur del Principado de Asturias).

Durante este año ya han pasado por el escenario de Los Canapés las compañías Santa Bárbara Teatro, San Félix de Valdesoto, Teatro Rosario Trabanco, Teatro Padre Coll, Teatro Kumen y Teatro Carbayín, con una respuesta de público que la organización ha calificado de "gran éxito".