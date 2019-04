Una mujer admite publicar anuncios "eróticos" de su exnovio, suegra y cuñada, porque "me vejaban e insultaban"

Publicado 25/04/2019 15:33:05 CET

AVILÉS, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer asturiana, que responde a las iniciales de U.S.G., ha admitido este jueves que ha publicado anuncios de tinte sexual ofreciendo datos personales de su exnovio, su exsuegra y su excuñada(menor de edad) en una página de contactos, como consecuencia de que "se me vejaba e insultaba después de haber mantenido una relación sentimental con el chico durante año y medio, que dejé yo".

Ésta ha sido la defensa de esta mujer, que ha afrontado este jueves en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés un juicio como acusada de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que afronta una petición de pena de diez años de prisión, mientras que su defensa ha pedido dejarlo en un delito de coacción, pidiendo una pena máxima de prisión de 14 meses.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han mantenido que el día 27 de enero de 2018 la acusada publicó, sin consentimiento ni autorización, varios anuncios en una página de contactos donde anunciaba a su expareja sentimental, S.G.R., como interesado en entablar relaciones homosexuales; otro relativo a la madre de su expareja, M.Z.R.P., y otro de la hermana menor de edad de este, de 14 años.

En todos ellos se recogía el deseo de buscar contactos para entablar relaciones, apareciendo fotos personales de los mismos, salvo en el anuncio de la madre que puso una foto aleatoria de internet y sus números de teléfono, fijos y móviles. Los anuncios se enviaron desde el mail de la acusada y los perjudicados recibieron numerosas llamadas de terceros a consecuencia de los mismos.

"Reconozco que he publicado esos anuncios, de lo cual me arrepiento muchísimo, pero después de estar tranquila desde septiembre del 2017 hasta enero del 2018, después de dejar la relación, ese mes comencé a recibir llamadas y amenazaa de él y su familia y reaccioné de esta manera, que por su puesto está mal hecho", ha señalado la acusada en la vista oral.

Además Fiscalía y acusación particular, han sostenido que entre los días 24 y 26 de enero de 2018, la acusada procedió, también sin autorización, a publicar varios anuncios a nombre de su expareja en los que ponía a la venta su coche por 600 euros, así como otros vehículos y objetos propiedad de su expareja y su familia. En ellos aparecía su número de teléfono, recibiendo numerosas llamadas.

"Yo esos anuncios no los he publicado, no se que coches tenía mi expareja, ni pisos para hacerlos, yo sólo publique los tres anuncios anteriormente referidos, estos que me dicen yo no se nada", ha contestado la acusada.

Finalmente la acusada también ha querido dejar claro en el juicio, que ella había sufrido acoso de su expareja. "En Agosto del 17 cuando dejé la relación llamé a su madre para que dejase de molestarme su hijo y de vigilarme, porque yo ya me fui a vivir a Gijón. Él era muy controlador, me hizo cambiar hasta mi número de teléfono cuando estaba con él", ha señalado la mujer.

Su expareja ha negado en la causa que acosase a la mujer. "La relación la terminamos mutuamente, pero ella se llevó un coche de mi padre a Gijón y un teléfono que era mío, cuando lo recuperé ya no supe más hasta que empecé a recibir muchas llamadas de gente gay que quería tener relaciones conmigo", ha explicado S.G.R.

La madre del hombre ha explicado en el juicio como ese enteró de los anuncios publicados. "Mi hija de 14 años recibió una llamada de un hombre que quería mantener relaciones con ella, la cría se puso a llorar, menos mal que este hombre al decirle ella que tenía 14 años le dijo donde estaba el anuncio, lo comprobamos y denunciamos, los que llamaron después ya no fueron tan agradables con la niña", ha explicado.

Ante esta situación M.Z.R.P. y su hijo fueron a la Guardia Civil de Piedras Blancas a denunciar los hechos. "Desde un principio nos dijeron que sospechaban de esta mujer, comprobamos el correo electrónico, la llamamos y al día siguiente había hecho desaparecer los anuncios", ha señalado la agente de la guardia civil en el juicio.

El juicio ha quedado listo para sentencia, tras más de una hora de vista oral. La Fiscalía ha mantenido la petición de diez años de prisión para la acusada, porque "ha violado la intimidad de tres personas, una de ellas menor". La acusación particular se suma a esta petición de pena al considerar, que la acusada lo ha realizado todo con "ánimo de fastidiar".

Por su parte la defensa ha pedido una pena máxima de cuatro meses de prisión por los delitos de coacción a los dos adultos, y 6 meses por la de la menor, ya que la acusada "ha tenido una relación tormentosa, y la publicación de los anuncios fue fruto de la presión y los nervios, intentando quitarlos , pero no pudo al no tener las contraseñas".