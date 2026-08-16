Una mujer herida en un accidente de tráfico en la A-8 a la altura de El Franco

Archivo - Imagen de archivo de la A-8 - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico, tras sufrir una salida de vía, en la A-8, punto kilométrico 490, sentido Cantabria, en A Caridá, en el municipio asturiano de El Franco.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha sido evacuada por la UVI Móvil del occidente al Hospital de Jarrio. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 5.25 horas.

En la llamada se explicó que había alguien dentro del vehículo accidentado. De inmediato se movilizó a tres bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Barres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Los efectivos de bomberos procedieron a la extracción de la accidentada del interior del coche, dando por terminada la intervención y retirando de regreso a base, a las 6.15 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil del occidente y una ambulancia de soporte vital básico con el médico de Tapia de Casariego.