El Musel cierra octubre con casi 14 millones de toneladas transportadas, un 7,7 por ciento más que en 2024

GIJÓN, 6 (EUROPA PRESS)

El puerto gijonés de El Musel de Gijón ha finalizado el pasado mes de octubre con casi 13,88 millones de toneladas movidas en lo que va de año, frente a los 12,97 millones en el mismo periodo de 2024 (+7,07%).

Según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón, en el global de los puertos del Estado, el tráfico ha descendido en su conjunto un 1,6 por ciento hasta el pasado mes de septiembre.

Han destacado, especialmente, el crecimiento de los graneles sólidos, que en octubre fue de 1,17 millones de toneladas manipuladas, con un incremento acumulado de enero a octubre del 12,23 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

El Musel ha atribuido este crecimiento, principalmente, por los tráficos de hierro y carbón de EBHI.S.A., que ha cerrado octubre con un tráfico acumulado de 7,09 millones de toneladas (+18,45% que el pasado año) y pese al "notable" descenso en los tráficos de carbón térmico.

En cuanto a los graneles sólidos movidos a través del resto de terminales y muelles comerciales, acumulan 4,1 millones de toneladas, lo que supone un 2,9 por ciento más que el mismo periodo de 2024.

Han resaltado, en este sentido, el crecimiento de los tráficos de áridos y en menor medida los vinculados a las partidas de cemento y clinker.

Además, han señalado que, con estos resultados en la cifra de tonelaje manipulado, el Puerto de Gijón se situó en septiembre en el quinto lugar de los puertos que más crecen en el conjunto de puertos del Estado y en el noveno puesto en tonelaje absoluto de mercancías manipuladas, lo que representa el tres por ciento del total de mercancías movidas a través del sistema portuario español.