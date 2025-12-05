El musical 'Romeo y Julieta' llega este sábado al Teatro de la Laboral con doble función

Archivo - Teatro de la Laboral, Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El musical Romeo y Julieta, de Teatre Properties, llegará este sábado al Teatro de la Laboral con una doble función en la que presentará su adaptación de la obra de Shakespeare, acompañada de una partitura original, escenografía renovada y un cuidado diseño de vestuario.

Según los organizadores, esta adaptación al teatro musical, basada en la obra original de William Shakespeare, "presenta la odisea del amor incondicional y prohibido, la fuerza de la amistad, las redes del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia legendaria y mítica".

Cuenta con una partitura completamente original, creada por César Belda, una elegante escenografía y una delicada iluminación para reproducir la atmósfera de Verona, que se acompaña de un lujoso diseño de vestuario, elaborado tras una minuciosa tarea de documentación para recrear fielmente la sociedad en la que vivió su autor.

La programación en el Teatro de la Laboral continuará el día 12 con Grison Beatbox, guitarrista beatboxer del programa La Revuelta, que presentará "En bucle", un espectáculo que mezcla humor y música. El 13 de diciembre el grupo Elefantes conmemorará en la Laboral el 25 Aniversario de la publicación de su álbum 'Azul' reviviendo en directo los éxitos de un disco que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Danny Daniel y Francisco, con orquesta en directo, "recordarán sus éxitos más emblemáticos en el concierto Dos voces y una historia el día 19 de este mes" y Miguel Poveda traerá el 20 de diciembre "El árbol de la alegría", un abrazo sonoro que celebra la Navidad.

El público familiar podrá disfrutar este mes en el Teatro de la Laboral de "Zepo Zapo" de Markeliñe el 14 de diciembre, "Petit Pop" el día 20 y "El show de Bluey" de la adorada familia Heeler el 21 de diciembre.