'Nana para Navidad': El cortometraje timelapse de David Álvarez y Juan Ignacio Cuadrado

Archivo - El pueblo de Sotres (Cabrales) en una de las instantáneas del video. - DAVID ÁLVAREZ VELICIA Y JUAN IGNACIO CUADRADO

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo David Álvarez Velicia y el fotógrafo y productor musical Juan Ignacio Cuadrado presentan su nuevo proyecto audiovisual 'Nana para Navidad', un cortometraje, realizado con la técnica del 'timelapse' que pretende ser "un homenaje a la belleza del invierno".

Autores del premiado cortometraje 'Emoción Asturias: Las Cuatro Estaciones', los dos fotógrafos comenzaron este trabajo como una felicitación navideña que terminó transformándose en un reto artístico. En nota de prensa, explican que el corto se hace sobre un villancico compuesto por Cuadrado con letra de Pat Alonso. Los autores decidieron construir un relato visual que acompañara la música con las imágenes.

El proyecto se prolongó durante dos años e implicó la captura de más de 150.000 fotografías en diversos parajes de Asturias, León y Cantabria, de las cuales unas 10.000 conforman el montaje final.