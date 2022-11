"No estuvimos ni quietos, ni callados", replica la alcaldesa a las críticas sobre el vial de Jove

"Yo no rompí el consenso, lo rompió el estudio informativo", dice sobre el Plan de Vías

GIJÓN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha defendido este miércoles su actuación respecto al vial de Jove, ante las críticas de la oposición de que se mantuvo "callada" ante el Gobierno central hasta que supo que no sería candidata del PSOE en las próximas elecciones.

"No estuvimos ni quietos ni callados", ha afirmado la regidora, en respuesta a los grupos de la oposición durante el Pleno de Debate del Estado del Municipio.

"Nunca estuve callada", ha insistido González, quien ha incidido en que se hizo el proyecto, que se acabó hace poco, así como la revisión de precios también, y ahora se pide licitación.

Y si bien ha señalado que es simbólica la senda de gastos, quieren verla reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, porque no hacerlo parece "falta de compromiso".

Por otro lado, en respuesta a Vox sobre los pactos presupuestarios, le ha recalcado que los catalanes nacionalistas son españoles también.

Por otra parte, a Ciudadanos le ha recalcado que si no se emplearan fondo públicos en litigios, Gijón no tendría depuradora del Este. Al tiempo, ha remarcado que algunos asuntos judiciales son producto muchas veces de la judicialización que alientan los partidos.

También ha señalado que hay sentencias que ganan, como es la de Pymar en contra del Plan General de Ordenación, aunque queda una pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Respecto al Plan de Vías, ha señalado que sin estudio informativo no se podía hacer "nada", además de que en este la ubicación de Moreda salió un "poquito mejor", pero mejor que la de frente al Museo del Ferrocarril.

"Yo no rompí el consenso, lo rompió el estudio informativo", ha asegurado González, quien ha sostenido que ella quería el proyecto de Moreda de 2010 para empezar a construir.

Además, ha incidido en que en el convenio de 2019 figuran unas cantidades que no se sabe si son reales o no, por lo que no quieren volver a caer en el error de estimar un presupuesto. Eso no significa que no quieran firmar un nuevo convenio. Con todo, se ha mostrado convencida de que hay un compromiso "serio" del Gobierno central para que haya estación intermodal.

Además, ha dejado claro, en respuesta al edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, que el Gobierno local no se olvida de la seguridad en zona rural y que son conscientes del "miedo" de los vecinos ante la oleada de robos.

Respecto a las críticas por generar polémicas o no escuchar a los gijoneses, ha visto "curioso" que ella sea la que divida a la ciudadanía, y no las posturas de los grupos de la oposición.

Al tiempo, ha rechazado que no escuchen a los ciudadanos, a lo que ha puesto de ejemplo el Plan de Movilidad, por los apoyos conseguidos y las enmiendas aceptadas, o el "gran consenso" en torno al Plan del Muro. "No somos un Gobierno desconectado con la ciudadanía", ha sostenido.

Por otro lado, en respuesta a Podemos-Equo Xixón sobre el IBI diferenciado, ha indicado que quieren más verde y justicia social, pero van a negociar con más grupos.

Relacionado con ello, ha confesado que está costando, pero van a presentar un proyecto de presupuestos de 2023. Además, ha defendido los proyectos con fondos europeos conseguidos, si bien le ha parecido curioso que lo critican algunos grupos cuando algunos responden a lo que ellos pidieron, como es en el caso del PP la unión de sendas peatonales.

También se ha mostrado extraña de las quejas por el gasto de remanente, cuando este es una "ineficiente" ejecución del presupuesto.

Ha insistido, en respuesta a Foro sobre nuevas escuelas infantiles, que es "económicamente imposible", además de advertir de que estaban en una deriva que lleva a un "precipicio". Ha reiterado que la competencia es del Principado, y que no pueden asumir más gasto.

En el ámbito cultural, ha considerado que hay "buena oferta" y le ha parecido "raro" que se desprecie lo que ya había por no ser innovador, y se diga que sí es innovador e festival de magia.

Por parte del PSOE, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha recalcado que cuando llegaron al Ayuntamiento se encontraron "parálisis y caos" administrativo y un recurso "exagerado" al endeudamiento.

Ha defendido, además, que el Gobierno tuvo que hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y al hackeo informático. Asimismo, ha advertido de que son necesarios ingresos suficientes para mantener la calidad de los servicios públicos. Por ello, ha animado a la oposición a dejar de lado el "populismo" y a reflexionar sobre qué servicios se quieren dar al ciudadano.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, al margen de sus críticas al Plan de Vías y al Vial de Jove, ha mostrado su preocupación por el futuro de la Zalia y ha recriminado al Gobierno local que insista en el "error" de peatonalizar el Muro de San Lorenzo. Además, ha acusado al Equipo de Gobierno de convertir Gijón en un "erial cultural" y de generar polémicas con sus políticas de movilidad.

Por su lado, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha replicado a la alcaldesa que haber ganado las elecciones no la libran de "sectarismo". Para él, su actitud es lo que hizo que el PSOE la impidiera optar a la reelección.

Dicho esto, ha considerado que aunque ha habido una crítica a las formas, en el PSOE hubo cambia de caras, pero no de políticas.

Sobre el Plan de Barrios, ha puesto en duda que se lleve un 60 por ciento ejecutado, y ha bajado el porcentaje a no más de un 15 por ciento. También ha criticado la 'mala' gestión de las obras en la ciudad y la "inacción" de las concejalías del Gobierno.

En el caso de Podemos-Equo Xixón, su portavoz, Laura Tuero, ha echado en cara al Gobierno local que pretendiera subir tasas e impuestos al conjunto de los gijoneses y no a las grandes fortunas a través del IBI diferenciado.

Por otro lado, ha reclamado al Equipo de Gobierno municipal la presentación de unos presupuestos de 2023 "decentes", a lo que ha tendido la mano de su grupo municipal para su negociación.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, por su parte, ha dicho que pese al hackeo informático y la crisis por la invasión de Ucrania, eso no justifica las acciones del Gobierno local, que es, a su parecer, una "rémora" para la ciudad, cuyas consecuencias las pagan los ciudadanos.

Por parte del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, este le ha remarcado a la alcaldesa que no va a estar en las próximas elecciones porque la ciudad de Gijón lo quiere, al indicar que el PSOE solo ha pulsado la opinión pública y ha intentado una obra de "blanqueamiento" de su candidato, mientras que han puesto sobre las espaldas de la regidora "toda responsabilidad".

"Usted ha sido el chivo expiatorio", le ha indicado a González, a la que ha señalado que no es la responsable de su salida, sino sus políticas.

Dicho esto, ha opinado que Gijón está en peor situación que al inicio del mandato por las "contraproducentes" actuaciones del "agravamiento" de la situación.

También ha criticado, al igual que otros grupos, la gestión del presidente de Emulsa, el concejal socialista Olmo Ron, del caso del capataz acusado de acoso laboral y sexual.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ha defendido la gestión realizada en estas materias, que ha asegurado que son similares a las ejecutadas por partidos de distinto signo.

Además, ha considerado que los pasos dados aportan "seriedad y certidumbre" al Plan de Vías. Ha lamentado, también, que la oposición tenga gran capacidad de "exacerbar" las críticas y menos de hacer propuestas, salvo excepciones y matices.

López-Asenjo, por su parte, ha incidido en que el que el PSOE optara por otro candidato ya resume la gestión de la alcaldesa. Ha arremetido, además, contra un Gobierno local "radical y cómplice" del Gobierno central.