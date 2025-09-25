"No hay ninguna otra igual en el mundo", destaca Barbón de la planta de engorde de lenguado Sea Eight

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en el acto de inauguración de la planta de engorde de lenguado de la empresa Sea Eight, en el puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS

"El Musel se ha convertido en un acelerador del resurgir de Asturias"

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha puesto en valor este jueves el anuncio de inversión de 55 millones de euros de la empresa de Sea Eight, ubicado en el puerto gijonés de El Musel, por con la que se prevé generar 100 puestos de empleo.

En cuanto a la planta inaugurada en este día, ha asegurado que representa una agricultura "sostenible y respetuosa", además de contar con alta capacidad tecnológica.

"No hay ninguna otra igual en el mundo", ha resaltado durante su intervención en el acto de inauguración de la planta de engorde de lenguado de la empresa Sea Eight, al que han asistido también, además de responsables de la compañía, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí.

Para Barbón, este proyecto demuestra que cuando se habla de agroindustria asturiana, esta es ya una realidad. Ha incidido, en este sentido, en que el pescado que se cría en Gijón llega a las mesas de toda España, y llegará a las de Europa y también Norteamérica, llevando consigo, también, "calidad, trazabilidad y sello asturiano".

Ha sumado a ello, que es una prueba de cómo la industria agroalimentaria puede ser motor de desarrollo y demuestra, a la par, que Asturias ha sabido "reinventarse".

Asimismo, ha remarcado que ante problemas generados por los efectos del Cambio Climático, Asturias reúne condicionantes que pueden permitir proyectos como el de Sea Eight, para lo que ha visto imprescindible contar con buenas infraestructuras y equipamientos.

"El Puerto se ha convertido en un acelerador del resurgir de Asturias", ha destacado Barbón, relacionado con ello. En este sentido, ha resaltado que la llegada de Sea Eight al puerto de Gijón fue gracias al trabajo de atracción de inversiones de la Agencia Sekuens.

Ligado a ello, ha incidido en que en la región hay en marcha atraer 60 proyectos con una inversión capaz de llegar a los 5.000 millones de euros y de crear 5.000 empleos directos.

Al tiempo, ha apuntado que desde el Gobierno autonómico van a seguir trabajando con trabajando "con rigor y ambición para que Gijón y Asturias sean siempre sinónimo de progreso".