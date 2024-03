"No es no", le remarca Moriyón al PSOE sobre la candidatura para el Mundial de Fútbol de 2030

"Gijón es mundial, pese al PSOE", defiende Martínez Salvador



GIJÓN, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), se ha reafirmado este miércoles en el Pleno Municipal respecto a la decisión de no presentar candidatura para que el estadio de El Molinón sea sede del Mundial de Fútbol de 2030.

"No es no", ha recalcado en una interpelación a una pregunta del PSOE, al que ha remarcado que cuando el traspaso de poderes, la que era entonces alcaldesa socialista, Ana González, les dijo que no había "absolutamente nada" con respecto a esta candidatura.

Al tiempo, ha indicado que le pongan encima de la mesa una cantidad de dinero a aportar tanto empresarios como el Principado. A este respecto, ha señalado que no puede ser que se firme un protocolo a favor de la candidatura y que a la salida de la firma haya solo la responsabilidad económica del Ayuntamiento.

Así lo ha indicado a la concejala socialista Marina Pineda, quien ha recriminado al Gobierno local que debe tener la capacidad de dirigirse a la Federación Española de Fútbol y a la FIFA para que, si no son certezas, al menos tener datos que permitan analizar los posibles beneficios para la ciudad de ser sede del Mundial.

Ha lamentado, en este caso, que Gijón renunció a la Capitalidad Cultural Europea, "en beneficio de Oviedo", a donde se llevó también el Foro de Empleo. Por todo ello, le ha preguntado a la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, si va a seguir siendo un "mera cómplice silenciosa de las decisiones unilaterales de la alcaldesa".

Pumariega, en respuesta, ha remarcado las condiciones que implican ser sede, como es ampliar la capacidad del estadio municipal en 10.000 plazas, además de otras exigencias de la FIFA.

La edil ha incidido en que se llevan dos años hablando de esta candidatura y en que se necesitan "certezas", como es sobre el aporte económico o cuántos partidos se van a celebrar. "No hay ningún compromiso real", ha asegurado.

En cuanto a los supuestos beneficios para la ciudad, ha apuntado que solo hay un estudio de la Universidad de Oviedo, pero que es un avance sobre el posible impacto para el Principado, no solo para Gijón, teniendo en cuenta que en verano el turismo es prácticamente del 100 por ciento en el municipio gijonés.

Le ha preguntado a Pineda, asimismo, que si tanto interés hay en el PSOE, por qué no dejaron un plan de financiación para la candidatura.

Y en cuanto a que el Foro de Empleo se fuera a Oviedo después de muchos años de celebrarse en Gijón, le ha recordado que la reserva de espacio en la capital asturiana se hizo en mayo de 2023, cuando gobernaba aún el PSOE.

El Mundial ha sido objeto de debate también en el Pleno pero esta vez con motivo de la campaña en mupis y redes sociales del Ayuntamiento que refrendaba su decisión de no presentar candidatura.

El portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', ha querido saber el coste y cuándo se tomó la decisión de esta campaña de 'no al Mundial', con la que, según él, se buscaba "convencer de la acertada decisión unilateral y partidista del Gobierno local", ha ironizado.

"Es reírse de nosotros", ha recriminado sobre esta campaña. Al tiempo, ha reprochado al Gobierno municipal que no haya sido capaz de liderar la candidatura. Algo que ha achacado a una "falta de ambición y liderazgo", como lo muestra, a su parecer, el decir que les presenten un plan de financiación. "La ciudad les viene grande", les ha trasladado.

El portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, ha precisado que el coste de la campaña fue de 380 euros, correspondiente a la factura de impresión de los carteles, que se pagó con cargo al presupuesto de prensa, ya que se diseñó internamente y no había coste de exposición.

En todo caso, ha apuntado que si bien tanto a Foro como a PP les gustaría que pudiera ser Gijón sede del Mundial, ha dejado claro que no puede asumir solo el Ayuntamiento el coste. Al tiempo, ha acusado al PSOE de ser un partido "que siempre antepone sus siglas a la ciudad".

Por otra parte, le ha replicado a Floro que, si como dice, esa campaña probablemente propició la ampliación de plazo de la FIFA, ha considerado que estaba "bien invertido" el dinero de la campaña. "Gijón es mundial, pese al PSOE", ha defendido.