"No parece que haya más implicados", apunta el comisario jefe sobre el caso del bebé hallado muerto

Publicado 02/10/2019 14:35:29 CET

Dámaso Colunga ve más preocupante en este momento la violencia nocturna o de zonas de ocio que la de grupos ultra

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, Dámaso Colunga, ha señalado este miércoles que en principio "no parece que haya más implicados" en el caso del bebé hallado muerto en un contenedor del barrio gijonés de Nuevo Roces el pasado agosto, supuestamente asesinado nada más nacer por su madre.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la misa celebrada en la iglesia de San Pedro en honor al patrón de la Policía Nacional que se celebra en este día, los Santos Ángeles Custodios, y antes de la entrega de distinciones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sociedad civil en la colegiata de San Juan Bautista.

Colunga, que ha querido ser prudente al estar el caso aún bajo secreto de sumario, ha resaltado que el trabajo de la Policía en este caso fue "excelente y muy minucioso".

Dicho esto, ha recalcado que el caso sigue abierto en determinados aspectos y se está a la espera de los resultados de algunas pruebas, como son las de ADN. Ha recordado que la detenida descartó "en todo momento" que su pareja, con la que convivía, estuviera implicado, a lo que ha incidido en que la jueza de Instrucción que lleva el caso le dejó a él en libertad con cargos.

Al igual que en este caso, ha elogiado el "buen" trabajo policial que permitió detener en pocos días al supuesto violador de una mujer en el parque fluvial de Viesques.

Al margen de estos dos casos más relevantes, Colunga ha remarcado que no se puede hacer un mal balance del año. Ha matizado, en este caso, que si bien pueda darse a ver una subida, en ocasiones es un dato "engañoso", ya que hay delitos, como los informáticos, que se cometen por ejemplo desde Bulgaria.

Si restas estos, ha destacado que el dato de unas 6.500 o 7.000 infracciones al año dejan una tasa criminal de entre 26 o 27 por cada 1.000 habitantes, similar a la de otros años.

VIOLENCIA NOCTURNA Y DEPORTIVA

Y si bien ha recalcado que la violencia vinculada a los deportes, especialmente el fútbol, fue preocupante en su día, ahora ya está la situación más moderada.

Preocupa más, no obstante, desde el punto de vista policial, la violencia nocturna o de ocio, que a veces "acaba en desgracia", ha lamentado antes de aludir al conocido caso 'Germán', en el que un joven camarero fue agredido por un grupo y le dejó graves secuelas.

Preguntado por el informe del Observatorio Contra la Violencia, el Fascismo y la Intolerancia de Gijón acerca de los grupos 'Ultra', ha reconocido que está "muy bien elaborado", pero no cree que sea un problema en este momento en la ciudad.

Colunga ha recalcado que respeta todas las ideologías, al tiempo que ha incidido en que lo que hay que atajar es cualquier tipo de violencia. Ha llamado la atención, asimismo, en que es un informe "de parte", para después señalar que, no obstante, hay datos objetivos "muy interesantes".

Sobre El Molinón, ha opinado que la llamada grada de animación, donde se suelen ubicar los grupos ultra, "ha cambiado". Ha precisado, a este respecto, que él no entra en la ideología de cada uno, al tiempo que ha enfatizado que conoce a gente que va a ella y no es de extrema derecha, "en absoluto". Eso sí, ha recalcado que lo que no van a permitir es la colocación de símbolos o pancartas que inciten al odio y la violencia.