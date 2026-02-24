"No lo puede hacer y no lo va a hacer", dice el Gobierno sobre regular el tráfico pesado en Príncipe de Asturias

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha dejado claro este martes, tras la intervención del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, en sede parlamentaria, que no van a regular de forma permanente el paso del tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, sobre las declaraciones de Calvo en las que plantea esta posibilidad de limitar el tráfico pesado en la avenida de Príncipe de Asturias por parte del Ayuntamiento de Gijón.

Martínez Salvador ha replicado que lo que quiere el Gobierno local es saber si hay un avance en la solución alternativa al vial de Jove en los accesos al puerto gijonés de El Musel.

Ha reiterado, en este sentido, la necesidad de tener un acceso a El Musel "de una vez por todas" y que sea digno. Ligado a ello, se ha preguntado si en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) se ha hablado siquiera de este asunto.

Dicho esto, ha dejado claro que el Ayuntamiento de Gijón no puede limitar de una manera permanente los accesos al puerto de El Musel. "No lo puede hacer y no lo va a hacer", ha recalcado.

Ha matizado, eso sí, que, obviamente, cuando se habilita el protocolo anticontaminación en la zona Oeste, se puede regular el acceso por la citada avenida, a lo que ha asegurado que así se hará cuando se observen los valores y las condiciones requeridas para activar este. "Pero de manera permanente no puede ser", ha reiterado el edil.

En cuanto al estudio de acciones anunciadas por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, para reclamar los nuevos accesos a El Musel por motivos de salud, ante la contaminación de la zona Oeste, ha indicado que hay diferentes servicios implicados en esta tarea, entre ellos la Secretaría General.