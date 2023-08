"No sé si reírme o llorar", dice Canteli (PP) sobre las críticas del PSOE acerca de la ejecución presupuestaria

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo por el PP, Alfredo Canteli, ha dicho este jueves que no cree que el PSOE haya estado muy afortunado en las críticas que realizó estos días a la baja ejecución presupuestaria del municipio. "No sé si reírme o llorar", ha comentado Canteli, quien considera que los socialistas no han estado afortunados en sus críticas.

"La ejecución del presupuesto se inicia en el mes de mayo, que es cuando el presupuesto está disponible; estamos en el mes de agosto y no hace falta ser muy listos ni ser muy espabilados para saber que Oviedo está entero en obras", ha comentado el primer edil cuando ha sido preguntado por los periodistas en un acto por las críticas del martes realizadas por el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina.

"Cualquier comentario sobra, está claro que Oviedo es un hervidero de obras, tanto nuestras como del Principado", ha añadido Canteli, que considera que lo importante es que esos proyectos se estén materializando.