"No tengo inconveniente en debatir", asegura Ardura (PSOE), para decir después que los Estatutos no lo permiten

La Agrupación Socialista celebrará su asamblea congresual los días 1 y 2 de abril

GIJÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura, ha avanzado este lunes que la asamblea congresual local, en el que optará a la reelección en su cargo, se celebrará los días 1 y 2 de abril, en el Ateneo de la Calzada.

"No tengo inconveniente en debatir, me gusta mucho" ha indicado Ardura, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo, sobre la propuesta de un debate entre los ya anunciados hasta la fecha candidatos, él mismo y el proponente, el ex concejal José Ramón Tuero.

Eso sí, ha dejado claro que, pese a ello, no lo permiten los Estatutos y nadie presentó alegaciones para cambiarlo cuando hubo el congreso federal. Sería, en todo caso, algo "informal".

Ardura ha incidido, a este respecto, en que en la asamblea congresual sí intervendrán los candidatos para presentar su proyecto político.

Así se ha decidido en este día por la Comisión Ejecutiva, que ha visto más adecuada esta fecha por ser abril un mes en el que está por medio la Semana Santa y a finales hay otro puente. Con estas fechas se quiere garantizar más la participación.

Ardura ha explicado que el primer día será el turno de rendir gestión por parte de la Comisión Ejecutiva local y, al día siguiente, los posibles candidatos se dirigirían a los asistentes, para después proceder a las votaciones. Las candidaturas se presentarán con 48 horas antes a la celebración del congreso, en el que están llamados a participar casi 1.200 militantes.

OBJETIVOS COMPARTIDOS

Con todo, ha remarcado que le gustaría que en Gijón haya un partido "fuerte y unido", y, en la candidatura en la que se postuló para optar a la reelección, poder contar con un amplio respaldo, y que la mayoría se sienta reflejada. "Tenemos objetivos compartidos, cuanto más aunemos esfuerzos, mejor", ha resaltado.

Unido a ello, ha opinado que han logrado, tras el congreso regiona, una imagen de "fortaleza y unidad", que le gustaría repetir en Gijón.

Ardura ha remarcado el buen papel de la agrupación de Gijón en el citado congreso regional, donde se mantuvo los cinco representantes en la Comisión Ejecutiva y la Agrupación Socialista de Gijón tuvo un papel "muy activo". A su juicio, se ha demostrado la importante influencia de Gijón en el socialismo asturiano.

Asimismo, ha reiterado la idea de que, ahora que va bien, "no tiene sentido cambiar el rumbo de la organización". Al contrario, cree que es el momento de consolidarlo.

Ha recordado, en este sentido, que cuando la actual Comisión Ejecutiva local cogió el partido este estaba "muy aislado políticamente", además de enfrentado a partidos de derecha e izquierda. A esto ha sumado malos resultados electorales que le hicieron perder la Alcaldía.

Frente a esa situación, ha sostenido que la Comisión Ejecutiva acertó con la línea política y logró conectar con la mayoría de izquierdas de la ciudad.

Ha recalcado, con base a ello, que esto derivó en un importante apoyo electoral. "El apoyo a socialismo gijonés se mantiene, e incluso se incrementa", ha asegurado, para lo que se ha basado en una encuesta electoral encargada por la Agrupación socialista. Es por ello, que ha apuntado que los militantes deberán decidir si continúan con lo logrado o si quieren volver "a otros tiempos".

Por otro lado, Ardura se ha mostrado satisfecho con la composición de su Comisión Ejecutiva, de la que ha dicho que le gustaría repetirla, aunque sabe que es evidente que hay que hacer cambios. Sí que ha querido destacar que se siente "muy respaldado" por esta, a la que ha agradecido su trabajo.