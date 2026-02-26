Noemí Alonso Ruiz, nombrada directora de zona de Gijón de Caja Rural de Asturias

Noemí Alonso Ruiz, nueva directora de zona de Gijón de Caja Rural de Asturias. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Caja Rural de Asturias ha nombrado a Noemí Alonso Ruiz directora de zona de Gijón, según una nota de prensa de esta entidad.

Tras su incorporación a la entidad en 2023 como gestora del área de empresas de Gijón, toma el relevo de Jesús Bello, quien tras una larga trayectoria en Caja Rural accede a la prejubilación.

Alonso es licenciada en Ciencias Empresariales y Económicas, y máster en Administración de Empresas (ICADE MBA) y Dirección de Recursos Humanos (EAE Business School).

Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en banca, entre ellos la dirección de oficinas, la dirección comercial territorial y la dirección de zona, liderando equipos y desarrollando planes estratégicos de negocio.

Su trayectoria se ha centrado, principalmente, en la gestión comercial, planificación estratégica, desarrollo de negocio y dirección de equipos, ámbitos en los que ha impulsado la consecución de objetivos comerciales y la mejora de la relación con clientes del área de Empresa. Con este nombramiento, Caja Rural de Asturias refuerza su estructura organizativa en la ciudad y su apuesta por el talento