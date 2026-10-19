Una nueva herramienta digital para seguir en tiempo real el Acuerdo de Concertación Social 'Gijón Futuro'

Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Concertación Social ‘Gijón Futuro 2024-2027’ - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Concertación Social 'Gijón Futuro 2024-2027' ha celebrado este lunes una nueva reunión, bajo la presidencia de la Vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. En ella se ha dado a conocer a los integrantes de la Comisión una nueva herramienta digital, desarrollada por el área municipal de Innovación, que permitirá a los representantes de los sindicatos y empresarios realizar un seguimiento continuo del desarrollo del Acuerdo, intensificando así la transparencia del sistema.

Según ha informado el Ayuntamiento al término de la reunión, en este Cuadro de Mando del Pacto de Concertación, cada área municipal implicada irá subiendo sus partidas y programas y los agentes sociales tendrán acceso en cualquier momento a esa información.

Dentro del orden del día de la reunión, se ha presentado también el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2027, en todo aquello relacionado con los contenidos recogidos en 'Gijón Futuro'.

Según ha destacado Ángela Pumariega, se ha trasladado esta información a la Comisión de forma inmediata, el mismo día que han presentado el proyecto en la Comisión de Hacienda, porque consideran que "el Acuerdo de Concertación es el eje que marca las prioridades de la acción del gobierno municipal en materia económica y de empleo".