El nuevo albergue supramunicipal de animales de Candamo prevé entrar en funcionamiento en 2027

Archivo - Perro, animal de compañía, mascota. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, ha mantenido este martes una reunión con representantes del Consorcio Albergue y Refugio de Animales (ARA) para abordar la futura puesta en marcha del nuevo albergue supramunicipal de Candamo, cuya entrada en funcionamiento está prevista entre el primer y el segundo trimestre de 2027, una vez finalicen las obras.

Según han explicado momentos antes del encuentro, el objetivo es coordinar la colaboración entre el Principado y el Consorcio para que el centro pueda comenzar a operar en cuanto concluyan los trabajos de construcción y definir el modelo de gestión de las instalaciones, de acuerdo con la normativa de bienestar animal.

El presidente del Consorcio ARA y concejal del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, ha explicado que el complejo cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y dispondrá de un edificio administrativo, un área veterinaria y de cuarentena y espacios para albergar a los animales. Además, la parcela, de más de 20.000 metros cuadrados, permitirá futuras ampliaciones.

Inicialmente, el albergue tendrá capacidad para unos 116 animales, aunque esta cifra podrá variar en función de su tamaño y ampliarse al tratarse de una construcción modular. El objetivo, según García, es complementar el servicio con campañas de concienciación y adopción para reducir el tiempo de estancia de los animales en las instalaciones.