Nuevo corte de tráfico en el Puente de Ribadesella el jueves 4 de diciembre, entre las 9.00 y las 13.00 horas

Archivo - Puente de Ribadesella - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kiómetro 3 de la carretera N-632, en el municipio de Ribadesella. Tal y como ya ocurrió semanas anteriores, para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios, durante la ejecución de estos trabajos será necesario el corte total puntual del puente el próximo jueves 4 de diciembre, entre las 9.00 y las 13.00 horas, para continuar con las labores, en este caso, para el cambio de señalización y balizamiento necesario para el cambio de corte de carril.

En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad. El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.

El itinerario alternativo previsto para los vehículos durante estos episodios será la A-8 entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).