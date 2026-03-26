El nuevo equipo directivo del área sanitaria III de Gijón y Oriente toma posesión, con María Luisa Sánchez al frente

El gerente del Servicio de Salud, Aquilino Alonso, ha participado esta mañana en la toma de posesión del equipo directivo del área sanitaria III, que se corresponde con la comarca de Gijón y Oriente, en el Hospital de Cabueñes. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Aquilino Alonso, ha participado este jueves, en el hospital gijonés de Cabueñes, en la toma de posesión del equipo directivo del área sanitaria III, que se corresponde con la comarca de Gijón y Oriente.

Ha explicado, también, que están haciendo la modificación del mapa sanitario, al tiempo que siguen dando la prestación sanitaria en todos y cada uno de los dispositivos "y eso seguiremos haciendo", ha apostillado.

Se trata, según él, de mejorar la coordinación y de seguir avanzando en mejorar la accesibilidad para todo el conjunto de la ciudadanía asturiana. "Ese es el camino, es un camino que tenemos que hacer a la vez que el trabajo diario continúa adelante", ha recalcado Alonso.

La gerente del área sanitaria III, Maria Luisa Sánchez, ha indicado, por su parte, que es un área que atiende a aproximadamente 412.000 habitantes y cuenta con más de 6.500 trabajadores.

Ha señalado, asimismo, que las líneas prioritarias van a ser las mismas que han tenido. Según Sánchez, es una línea de continuidad de trabajo, que consiste en mejorar la accesibilidad del ciudadano y de los pacientes a las prestaciones sanitarias e intentar impulsar el trabajo en red. En este contexto, ha remarcado que una de sus fortalezas es el trabajo en equipo.