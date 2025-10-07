Nuevo minuto de silencio frente a Delegación del Gobierno en repulsa frente a la violencia machista

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha vuelto este martes a participar en un nuevo minuto de silencio, junto a otras autoridades, en repulsa frente a la violencia machista en la Plaza de España de Oviedo.

Tras guardar el silencio, los participantes han leído un manifiesto en el que han mostrado su rechazo por el nuevo caso de violencia de género, el de una mujer de 83 años en Málaga.

"Son 29 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de su pareja o expareja", han lamentado. Las instituciones han destacado la gravedad de la situación, subrayando que "desde 2003 son ya 1.324 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género". Además, han precisado que "12 criaturas menores de edad han quedado huérfanas" en lo que va de año.

"Como sociedad democrática no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres", ha señalado, definiendo a la violencia machista como "una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres". Además, han recordado que "vulnera los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad física y moral".