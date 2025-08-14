El nuevo plan para Perlora plantea recuperar el uso turístico con una concesión de explotación a largo plazo

Archivo - Ciudad de Vacaciones de Perlora, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Carreño realizará la aprobación inicial de la tramitación urbanística a principios de 2026 y la definitiva a finales de 2026

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño han participado este jueves en la ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño, en la presentación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) registrado en el consistorio. El nuevo Proyecto Perlora plantea recuperar el uso turístico del complejo, con una concesión de explotación a largo plazo.

La rehabilitación integral del espacio formará parte del canon que tendrá que satisfacer la concesionaria. Junto con el uso turístico, se posibilitan otros auxiliares y compatibles que contribuyan a dar vida al complejo todo el año.

La redacción del plan ha sido consensuada entre la Administración autonómica y la municipal. Su propia presentación ha respondido al mismo espíritu de colaboración: han participado la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico; y el alcalde de Carreño, Ángel Manuel García. Aunque no ha asistido al acto, en los trabajos también ha participado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, según ha informado el Gobierno asturiano.

Según la estimación en cuanto a plazos, el ayuntamiento realizará la aprobación inicial a principios de 2026 y la definitiva a finales de 2026. De forma simultánea, el Principado procederá a avanzar en los trabajos preparatorios de las licitaciones, sin esperar a que concluyan los procesos urbanísticos.

En cuanto a la protección de los chalés, el documento contempla la protección de un ejemplar de una de las 31 tipologías de edificaciones existentes. El actual catálogo sólo recogía la protección de las 22 villas ubicadas en la manzana más occidental. Se prohíben los cierres entre chalés.

El plan favorece la conservación de las demás viviendas. No obstante, se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente. La construcción habrá de respetar la estructura y volumetría previas y evocar su diseño en la medida de lo posible.

El plan minora un 20% la edificabilidad prevista en el ordenamiento general. En cuanto a los edificios singulares, el catálogo propone la conservación de la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo. También plantea conservar el edificio de recepción-dirección, actualmente sin protección, y uno de los más representativos del complejo.

El Gobierno de Asturias asumirá la gestión del complejo vacacional, que servirá para repasar la historia y significado de la ciudad residencial, así como tanto para ofrecer información turística.

La ciudad de vacaciones de Perlora está en situación de abandono desde que fue cerrado en el año 2006. Fue en el año 1954 cuando se construyó el complejo, con centenares de chalés (273) y diferentes instalaciones, hasta una iglesia.

Su destino era servir de lugar de vacaciones para los trabajadores, que llegaban de toda España, normalmente en turnos de quince días y que procedían de las diferentes empresas públicas.

Según los impulsores del proyecto Nuevo Perlora, lo que se busca ahora es la recuperación de la ciudad residencial, conciliándola con el respeto a los valores paisajísticos y arquitectónicos que "constituyen su esencia con la generación de actividad y empleo mediante su revitalización turística".

PLAZAS

El documento que han presentado contempla la mejora de los accesos y servicios (equipamientos de socorrismo, aseos, chiringuitos) de las playas de Carranques y Les Huelgues, que mantendrán su carácter público y abierto a la ciudadanía. Para ello, está prevista la construcción de un nuevo vial, paralelo a las vías del tren. Esta calle conectará con los aparcamientos actuales de las playas y contará con 230 nuevas plazas.

El plan establece el libre uso peatonal de los viales interiores, que cuentan con protección específica. El documento favorece la construcción de espacios para peatones y restringirá el uso de los vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo.

En palabras de Gimena Llamedo, Perlora se convertirá en un ejemplo del "modelo sostenible y de calidad que ha hecho de Asturias una potencia turística".

"Sabemos que han pasado demasiados años sin buenas noticias para Perlora, pero estamos en un momento idóneo para aprovechar todo su potencial con la creación de actividad económica y puestos de trabajo en beneficio de Carreño y de toda Asturias", ha añadido.

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha comentado que se respetará la imagen original y también la capacidad de carga de Perlora. "Consideramos que la imprescindible puesta en funcionamiento del complejo no debe comprometer el equilibrio ecológico y funcional del entorno. Por ello, optamos por no agotar la edificabilidad que otorga el Plan General, minorándola un 20%".

Por último, Ángel Manuel García, alcalde de Carreño, ha apuntado que tras muchos años de parálisis y abandono, por fin se da un paso importante para recuperar Perlora. "Carreño gana con este documento: gana terreno, gana costa, gana servicios y gana autonomía en el mejor espacio natural de la costa asturiana. Creo sinceramente que hemos cumplido con nuestro deber y hemos hecho un buen trabajo, cuidando el espacio y asegurando un buen futuro para el complejo. Ya tenemos la base consensuada, hagamos ahora realidad Perlora", ha zanjado.