El número de incendios activos se reduce a tres, a los que se suman otros tres estabilizados y uno controlado

Un ave rapaz huye del fuego de Dagaña (Asturias), a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) corres - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

A estas horas se registran siete incendios forestales en el Principado, tres de ellos activos, tres estabilizados y 1 controlado. El importante despliegue realizado en Degaña ha permitido frenar el incendio en la zona de Trascastro, en la primera línea de defensa del fuego en la zona limítrofe.

Según informa el SEPA, en zona de cumbre, hacia la vertiente de León, se ha aplicado fuego técnico y continúan los trabajos para asegurar perímetro.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada y en la zona alta también se han registrado algunas reproducciones que han sido sofocadas por medios aéreos.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes). Las labores se centran en la parte posterior de la localidad de Caunedo. A esta zona ha estado destinado todo el día el helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II y puntualmente también ha actuado una de las aeronaves de Bomberos de Asturias.

En cuanto a los tres incendios estabilizados, el de La Uña/Arcenorio (Ponga) en la zona permanecen movilizados Bomberos de Asturias y una empresa forestal realizando tareas de remate ya que el terreno continúa con mucha temperatura aunque el perímetro está frío.

El de Bezanes (Caso), está estable aunque se registran puntos calientes. De nuevo a lo largo de la noche se realizarán tareas de vigilancia por parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón.

En Cabrales el fuego de Camarmeña continúa estabilizado y en seguimiento. Por otra parte ya se dan por controlados los incendios de Vallado y La Pachalina, en Cangas del Narcea que están estables y sin humo.