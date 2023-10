"Nunca deberían haber estado nunca en el Gobierno", afirma Barbón sobre la salida de Vox del Ejecutivo de Gijón

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón ha manifestado este jueves que "ojalá no hubiera sido necesario echar a Vox del Gobierno de Gijón porque nunca deberían haber estado en el mismo".

Barbón respondía así a las preguntas de los periodistas sobre la expulsión de Vox del Ejecutivo de Gijón por parte de la alcaldesa de Foro, Carmen Moriyón. Ha indicado Barbón que "no le corresponde al Gobierno del Principado hacer oposición y es el grupo municipal socialista quien debe pronunciarse".

No obstante ha indicado que si lo que se le pregunta es si prefiere a Vox dentro o fuera de los gobiernos, la respuesta es que "fuera y cuanto más lejos mejor".

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro) anunció ayer la ruptura del pacto con Vox, poco después de los 100 días del Gobierno tripartito, no solo no por no haber sido capaz de ejercer las responsabilidades que les otorgaron los ciudadanos, según ella, sino porque, a su juicio, "ha antepuesto sus siglas al interés general".

"NO HE INSULTADO EN MI VIDA"

Por otra parte, preguntado por las declaraciones del secretario general y portavoz adjunto del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, que le exigió que pida "disculpas" al portavoz parlamentario del PP, Diego Canga, por sus "inaceptables declaraciones", Barbón ha querido ser tajante y ha asegurado que "él no ha insultado en su vida y no contesta a los insultos".

"Quiero cortarlo de raíz. Porque yo piso barro. Piso barro en el sentido que voy por los caminos, por los caleyes, voy por todos los concejos de Asturias y piso y pisaré barro. Lo que nunca voy a estar es luchando en el barro", ha dicho Barbón.

Ha insistido en que si algo le ha caracterizado en esta presidencia después de cuatro años es que nunca ha insultado a un adversario y no lo va a hacer jamás.