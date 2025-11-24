La obra '1936' atrae a 3.000 espectadores en el Niemeyer y congrega a visitantes de fuera de Asturias

Archivo - Centro Niemeyer, a 22 de octubre de 2025, en Avilés, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

El 20% de los cerca de 3.000 asistentes a los tres pases de la obra '1936' en el Auditorio del Centro Niemeyer procedió de fuera de Asturias, según datos del equipamiento cultural avilesino. El público desplazado el pasado viernes, sábado y domingo llegó principalmente de Madrid, Barcelona, Jerez de la Frontera, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, País Vasco y Zaragoza.

El centro destaca también a través de una nota de prensa, el impacto económico derivado de la cita teatral, que incrementó las pernoctaciones en la ciudad y la actividad en la hostelería local durante el fin de semana.

La obra '1936', dirigida por Andrés Lima y coproducida con dramaturgia de Albert Boronat y textos de Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, repasó los orígenes de la Guerra Civil española y obtuvo una notable acogida en el Auditorio. Entre el público asturiano, un 33% procedió de la comarca de Avilés y el 67% del resto de la comunidad.

Además de las tres funciones para el público general, se celebró un cuarto pase dirigido a estudiantes, organizado por el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. La sesión, orientada al alumnado de primero y segundo de Bachillerato, contó con estudiantes de la ESAD y de centros educativos de Oviedo, Colunga, Piedras Blancas, Grado, Avilés, Mieres, La Fresneda, Gijón, Salinas y Pruvia.