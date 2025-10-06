La obra del albergue de peregrinos en el edificio Vicasa concluirá en 15 días, con un mes de adelanto

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, visita, junto al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, la obra de conversión del edificio Vicasa en albergue de peregrinos y de jóvenes. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Moriyón, sobre el museo Nicanor Piñole, afirma que el Gobierno "mantiene los planes"

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha destacado este lunes que la obra de conversión del edificio Vicasa en albergue de peregrinos está "muy avanzada", a lo que ha señalado que está previsto que se entregue en 15 días.

Villoria, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras junto a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha apuntado que falta por equipar la cocina solo y algún remate en la última planta.

Ha resaltado, incluso, que van a entregar la obra con un mes de adelanto, ya que tenía de plazo hasta finales de noviembre. "Está a un muy buen ritmo", ha insistido el edil.

Faltaría, eso sí, contratar los suministros del equipamiento para la puesta en funcionamiento. Sobre ello, ha apuntado que deben coordinarse con la Concejalía de Promoción Económica de Ángela, que es a quien compete la citada contratación.

Respecto a la obra en sí, ha indicado que contó con un presupuesto de dos millones de euros, de los cuales medio millón corresponde a financiación de fondos europeos. Una vez concluidos los trabajos, se entregará el edificio para su gestión a la Concejalía de Promoción Económica.

Moriyón, por su lado, ha destacado que con este edificio lo que se cumple es un objetivo "importantísimo", a lo que ha recalcado que en el inicio del mandato Gijón no tenía ni albergue de peregrinos ni albergue para jóvenes.

Frente a ello, ahora tenemos una obra "magnífica", ya que era un edificio que estaba "ya prácticamente deteriorándose", según la alcaldesa, que podía llegar a ser unas, según ella, naves de FLEX más en La Calzada.

De esta forma, ha reiterado que ha sido una rehabilitación "excelente" que permitirá, según Moriyón, contar en este mandato con el edificio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, como residencia de artistas, que no había, y ahora va a tener 62 plazas que serán gestionadas para albergue de peregrinos y albergue de jóvenes.

Ha incidido en que, incluso, no solo no se retrasa, sino que se adelanta. Sobre el uso de este edificio, ha explicado que dos tercios de las plazas tienen que ser sí o sí para albergue de peregrinos, y en el resto hay una flexibilidad. Dicho esto, ha recalcado que siempre estará supeditado a que el fin primordial de este edificio son los peregrinos y los jóvenes.

CIMADEVILLA

Preguntada por la no concesión de fondos europeos para el proyecto de Cimadevilla, Moriyón ha recalcado que se presentó un plan integral para el barrio histórico "con absoluta transparencia", el cual cuenta con el apoyo de la representación vecinal.

Con esta última, además, han mantenido un contacto, nada más que tuvieron noticia de la no concesión de fondos, para garantizarle de que quizás vayamos "un poquito más lentos", pero el proyecto de Tabacalera saldrá adelante "sí o sí", como también los temas de accesibilidad. "Saldrá todo adelante, a lo mejor un poquito más despacio, pero va a salir adelante", se ha mostrado convencida.

"Cimavilla no va a quedar atrás", ha insistido la alcaldesa, quien ha apuntado que están también estudiando las peticiones vecinales de locales, aunque ha adelantado que, quizás, a lo mejor hasta enero no puedan ofrecerles el plan a ejecutar.

Sí que ha precisado que, evidentemente, la Casa de Chino es "muy limitada", por lo que es algo ya que tendría que quedar como lugar de reunión para ellos, "simbólico", mientras que ha considerado que, al margen de ello, hay que dotarles de más espacios para actividades en el barrio, "y en eso estamos trabajando", ha asegurado.

CONSEJO DE MUJERES

Preguntada por el comunicado del Consejo de Mujeres sobre el cierre del museo Nicanor Piñole y el traslado allí de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad y la Casa de Encuentros, Moriyón ha expresado respeto "absoluto" a ese tema.

No obstante, ha indicado que el Gobierno "mantiene los planes, escucha a la ciudadanía, escucha a las asociaciones, va tomando decisiones y poco a poco vamos avanzando".