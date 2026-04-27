La obra de Verónica Grech cierra el ciclo 'La ilustración y sus procesos' en la Ventana de la Factoría Cultural. - AYUNTAMIENTO AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sexto ciclo de 'La Ilustración y sus procesos' continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de la ilustradora Verónica Grech, que sucede a la de Marco Recuero y que cierra un ciclo que arrancó el pasado noviembre. Una muestra del trabajo de esta ilustradora puede contemplarse en la fachada del espacio cultural de la avenida de Portugal hasta el 14 de junio en horario de 17.00 a 20.00 horas.

La muestra, que organiza la Factoría Cultural y está comisariada por Raquel Lagartos, permite asomarse al proceso creativo de algunos de los ilustradores contemporáneos más destacados.

Se trata de una propuesta que busca acercar al público el lado menos visible del trabajo de ilustración: sus fases, bocetos, pruebas y evolución hasta la obra final. Ya han pasado por la Ventana las artistas María Brenn, Gemma Palacio, Juan Alberto Hernández y Marco Recuero.

Verónica Grech es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. Combina su labor como ilustradora con la docencia universitaria. Desde su estudio en Asturias crea imágenes para proyectos nacionales e internacionales, especialmente en prensa y publicidad.

Su carrera comenzó en 2013 con la revista canadiense Up Here y pronto dio el salto al mercado estadounidense con The Boston Globe. Desde entonces, ha colaborado con medios como The New York Observer, The Wall Street Journal, The Washington Post o Los Angeles Times. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el World Illustration Award o el Award of Excellence de Communication Arts.

Su estilo combina fuerza conceptual, compromiso social y un lenguaje visual vibrante que cautiva y perdura en la memoria.