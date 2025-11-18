Las obras en asturiano optarán a los Premios Nacionales que otorga Cultura desde la convocatoria de 2026

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto a la directora general del Libro y el Fomento de la Lectura, María José Gálvez, anuncian el fallo del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' 2025, en el Ministerio de Cultura, a 3 de n - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Nov.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso que las obras escritas en asturiano optarán a partir de la convocatoria de 2026 a los Premios Nacionales que otorga su departamento, en relación a los avances en la promoción de las lenguas cooficiales y con reconocimiento estatutario en las actividades promovidas por el Ministerio de Cultura.

De este modo, con el objetivo de seguir aumentando la presencia de las lenguas con reconocimiento estatutario en las actividades y proyectos del Ministerio de Cultura, Urtasun ha anunciado que actualmente se trabaja para ampliar los Premios Nacionales relacionados con la literatura a obras escritas en lenguas no oficiales, pero con reconocimiento en los estatutos de autonomía.

Así, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja para hacer balance de sus dos años al frente de la gestión del Ministerio, ha señalado que "en 2026 las obras escritas en asturiano podrán presentarse a los Premios Nacionales, reconociendo a escritoras y escritores en la lengua de Asturias, una demanda histórica que ahora se ve, con justicia, reconocida".

También ha recalcado que las lenguas estatutarias han sido incluidas en todas las convocatorias relacionadas con la creación y la traducción literaria, así como en los proyectos de fomento de la lectura de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, se ha incorporado su inclusión y reconocimiento. Además, ha recalcado que desde el Ministerio de Cultura

Igualmente, ha señalado el incremento de la presencia de estas lenguas en los programas de las ferias internacionales del libro en las que España ha sido país invitado y el establecimiento de redes de colaboración y apoyo con entidades como Etxepare, el Institut Ramon Llull, Obra Balear, Instituto d'Estudis Catalans o la Fundación Rosalía de Castro, así como con las Academias de la Lengua.

Por otro lado, ha destacado la participación de España como País Invitado en la 28 Bienal Internacional del Libro de São Paulo (Brasil) en 2026, una cita que en su última edición superó los 720.000 visitantes.

En 2024 España fue país invitado en las Ferias del Libro de Panamá y en la FIL de Guadalajara (México), y en 2025 lo fue en el Festival de Cómic de Angoulême (Francia) y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia) y de Guatemala.

Durante su comparecencia -en la que ha anunciado que se van a comenzar las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas- Urtasun también ha avanzado que se está trabajando en la puesta en marcha de las obras de varias bibliotecas públicas, concretamente en Vigo, en Barcelona y en Alicante.

67,4 MILLONES PARA BIBLIOTECA DE BARCELONA CON EL ARCHIVO DE MARSÉ

En el caso de la capital catalana, el titular de Cultura ha explicado que se ha planeado una inversión total prevista de 67,4 millones de euros y que será la depositaria del archivo del escritor Juan Marsé.

Urtasun ha recordado los datos de la encuesta de hábitos culturales del curso 2024-25, del que se desprendía que los jóvenes muestran las tasas de participación más altas en casi todos los aspectos culturales y ha mostrado su "orgullo" por proyectos como Cinescuela o el Cine Sénior. Aunque ha destacado que tanto la Ley de Cine como el Plan de Derechos Culturales, Urtasun no le ha puesto fecha.

Sí ha asegurado que en los próximos días se conocerán los datos de la nueva Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas que puso en marcha en octubre del pasado año el Ministerio junto a la Academia de Cine para asegurar que el sector avanza "en la defensa de la igualdad de género en el ámbito cultura".