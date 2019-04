Ocho partidos políticos participan en una mesa redonda en el Campus del Milán

Publicado 25/04/2019 14:00:53 CET

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ocho partidos políticos han participado este jueves en una mesa redonda organizada por alumnos del primer curso de Lenguas Modernas de la Universidad de Oviedo. El acto ha tenido lugar en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía del Campus del Milán. A la cita han asistido representantes del PSOE, PP, Foro, Ciudadanos, Izquierda Unida, Vox, Equo y Podemos.

La profesora de Filología Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, Cristina Jurciz, ha sido la encargada de poner en marcha este evento desde hace algo más de un mes. "La historia surgió porque imparto una clase en primero de carrera de Lenguas Modernas, en la que hablamos de instituciones políticas", ha apuntado. Según ha explicado a los medios, sus alumnos han reconocido "tener bien poca idea de política". Jurciz afirma que "quieren votar pero no saben qué".

La idea de realizar una mesa redonda fue desarrollada por un grupo de doce personas. Estas personas idearon el formato e invitaron a nueve partidos, de los que han estado presente ocho ya que según ha apuntado Jurciz "Pacma no ha respondido". Según ha explicado la profesora, "los alumnos quisieron invitar a gran número de partidos para tener todo el abanico de ideas".

Desde Pacma han desmentido la información aportada por Jurciz. La candidata número tres al Congreso por Asturias, Rosana Suárez, ha explicado que no tienen constancia de tal invitación. "No sé con quién habrán intentado contactar, nuestro contacto telefónico y vía mail se gestiona desde Madrid. Es público, cualquier persona puede verlo en nuestra página web", ha aclarado. En este sentido, ha precisado que siempre contestan aunque no puedan asistir a un acto ya que para Pacma supone "una gran oportunidad".

Uno de los alumnos que han formado parte de la organización ha explicado que a la hora de invitar a Vox tuvieron bastantes dudas. "Estábamos bastante reacios a que viniesen pero al fin y al cabo se ha visto que tienen gran fuerza. No podemos censurar su ideología aunque no nos guste en general", ha precisado.

En este sentido, Jurciz ha detallado que "si hay un partido que puede ser muy problemático para muchas personas pero es legal hay que invitarlo". También ha añadido que "si hay dudas acerca de las actuaciones de ese partido, la mejor manera de desenmascarar alguna actitud era así, en un margen democrático y público y riguroso".