Octava edición de Ciencia y Tecnología en Femenino para reducir la brecha de género en disciplinas STEAM

Mariví Monteserín - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del programa Ciencia y Tecnología en Femenino que, bajo el amparo de la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organiza el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, se ha celebrado este miércoles en el Centro Niemeyer, en Avilés.

El alumnado de 3ºESO de los Institutos de Enseñanza Secundaria Carreño Miranda, La Luz, La Magdalena, Número Cinco, Menéndez Pidal, y los Colegios Paula Frassinetti, Nuestra Señora del Buen Consejo, y Luisa de Marillac, han participado en este encuentro.

Más de seiscientos participantes que han tenido la oportunidad de conocer la trayectoria académica y profesional de las tecnólogas Laura García de TheRoom2030, Marta Suárez de Aleastur Innovation Center y Celia Núñez de R&D ArcelorMittal, en un encuentro conducido por Elena Mielgo, investigadora del Centro Tecnológico del Acero.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha señalado durante la apertura del acto que las ciudad trabaja todos los días para retener el talento. "Porque la ciencia y la tecnología tienen un papel cada vez más relevante, y ahí necesitamos incorporar todos los talentos, femeninos y masculinos", ha señalado.