'Offspring' vuelve como cabeza de cartel del 'Tsunami Xixón, festival asturiano "más internacional"

Publicado 01/02/2019 12:01:17 CET

GIJÓN, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha presentado este viernes la tercera edición del 'Tsunami Xixón', los días 2 y 3 de agosto, festival al que ha considerado como el más internacional de la región y que vuelve a tener como cabeza de cartel a 'Offspring', grupo de referencia en la esfera del punk/rock.

Así lo ha destacado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de dos de los organizadores del evento, Ramón Noguera e Iván Méndez, y Miguel Montes, técnico del área de Turismo y Cultura del Principado de Asturias.

Martínez Salvador ha destacado que este evento se organiza gracias a la colaboración público-privada, que permite que sea un festival de referencia en la ciudad dentro de la escena punk/rock. "Entre todos aunamos esfuerzos", ha resaltado, para añadir que Gijón se ha ido convirtiendo en un destino musical.

Asimismo, ha opinado que la calidad está "asegurada", al tiempo que ha remarcado que vuelve 'Offspring', que estuvo en la primera edición y fue un éxito. También estarán, entre otros grupos o artistas, 'Kaiser Chiefs' y 'NOFX'. El edil ha recordado que el año pasado consiguió un galardón como mejor festival de España de tamaño medio.

Méndez, por su lado, ha explicado que los conciertos principales tendrán lugar en Laboral Ciudad de la Cultura, recinto del que ha destacado que es muy cómodo, con zona de acampada cercana, espacios ajardinados o de restauración.

75 POR CIENTO DE FUERA DE ASTURIAS

Asimismo, ha incidido en que es un evento ya consolidado y que atrae a miles de personas. De hecho, ha recalcado que más del 75 por ciento de asistentes en 2018 vino de fuera de Asturias, lo que le releva como uno de los eventos más internacionales. Ha apuntado, además, que las dos ediciones anteriores se agotaron todas las entradas, lo que les hizo repetir como cabeza de cartel a Offspring, del que hubo mucha gente que se quedó sin ver.

Por el festival pasarán, además de los citados, unos 30 artistas, como Danko Jones, Berri Txarrak, Carolina Durante, Pulley, No Fun Al All, Peralta, Los Bengala, Side Chick, Sugus, The Lizards y Atomic Zeros. Además de la Laboral, habrá conciertos gratuitos en el skate park y en la plaza Mayor. Las entradas saldrán a la venta el próximo día 7, a las 12.00 horas.

Noguera, por su lado, ha resaltad que hay mucho trabajo detrás de este evento y precisamente, a su juicio, esa es la clave del éxito. Ha remarcado, además, que hay un alto porcentaje de público que viene de fuera de Asturias y en 2018 hubo unas 500 personas que vinieron del extranjero.

Es por ello, que ha considerado que es el principal evento musical que hay en la región y un motor turístico y cultural que atraer a la ciudad un público "característico". Como novedad, ha apuntado que se pondrán líneas autobuses desde las principales ciudades de España a través de una aplicación digital. Las entradas salen a un precio de 39 euros de salida, hasta llegar a los precios del pasado año.