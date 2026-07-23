Oliver Suárez dice que su relevo al frente de Divertia se debe a un error en la tramitación de dos conciertos

Archivo - El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, en la plaza Mayor. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta este jueves presidente de Divertia, Oliver Suárez, ha trasladado a través de un comunicado "explicación con absoluta transparencia de los motivos que han llevado a su cese" y ha indicado que "se limitan única y exclusivamente a un error en la tramitación de dos conciertos, cuya realización fue un éxito".

El Ayuntamiento de Gijón comunicaba este jueves que la Alcaldía acordó el reemplazo del concejal Oliver Suárez al frente de Divertia S.A. y el nombramiento del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, como nuevo presidente de la empresa pública. El Consistorio ha explicado que esta decisión, incluida en el ejercicio de las competencias de la Alcaldía, se alcanza una vez comprobado que al menos dos de las contrataciones incluidas en el ciclo 'Los Conciertos del Parque', que se celebraron, no fueron llevadas ante el Consejo de Administración para su aprobación ordinaria y se firmaron "de forma unilateral" por la Presidencia de la empresa, "arrogándose poderes de los que no disponía en ese momento", han remarcado.

Por su parte, Oliver Suárez ha explicado que "durante una revisión realizada sobre la actividad de la empresa se detectó un error formal vinculado a la firma de dos contratos de acuerdo con los límites establecidos para sus competencias". Ha añadido que estos contratos, sobre los que no existe ninguna duda y cuyo objeto es público y notorio que tuvo lugar, deberían haber sido sometidos previamente a la aprobación del Consejo de Administración, algo que no ocurrió.

"Se trata de una actuación incorrecta desde el punto de vista procedimental, cuya responsabilidad asumo íntegramente, aunque, insisto, no existe ningún cuestionamiento sobre el objeto de los contratos ni sobre los servicios prestados. No entré en política para agarrarme a un cargo; tampoco para vivir de esto. No es mi estilo y no lo ha sido nunca. Por este motivo, por ser consecuente con mis principios y con lo que siempre he manifestado, tanto la Alcaldesa como yo hemos decidido que esta era la salida correcta", ha manifestado Suárez.

Así, el hasta ahora presidente de Divertia S.A. ha agradecido el trabajo del equipo de la sociedad durante estos tres años, al

Consejo de Administración y a todas las personas que han colaborado.

"Me siento orgulloso y partícipe de haber logrado dar a Gijón una estabilidad que es la base del crecimiento y la transformación que la ciudad experimenta. También de haber dotado a mi ciudad de la mejor programación del norte de España, en la cual se incluyen los exitosos conciertos de Lola Índigo y Alejandro Sanz. Seguiré trabajando por Gijón, que ha sido y seguirá siendo mi único propósito. Ese es y será mi cometido desde el puesto que ahora me corresponde", ha dicho.