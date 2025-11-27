ONG medioambientales exigen al Gobierno asturiano retirar la autorización del control letal de cormoranes

Cormorán - COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ONG medioambientales han emitido este jueves una nota de prensa en la que exigen al Gobierno asturiano retirar de manera definitiva la autorización del "control letal" de cormoranes.

Explican los ecologistas que el Principado Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado el control de cormorán grande en espacios protegidos. Las organizaciones ambientales firmantes exponen que no es posible seguir autorizando la muerte de una especie que, según los últimos censos, presenta "una clara tendencia negativa la cifra mas baja de toda la serie histórica de datos desde que se comenzaron a registrar sus efectivos en 2008: 779 ejemplares en la región, con 288 ejemplares menos que en 2023 y 162 menos que en 2024".

Según los ecologistas, esta nueva e "irresponsable" autorización aprobada por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, supone la "matanza" de mas del 25% de la población invernante actual.

Suscriben el comunicado Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, SEO/BirdLife, Colectivo Ecologista de Avilés, Coordinadora Ornitoloxica d'Asturies, Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, SOS Cuideiru, Grupo Naturalista Mavea, Asociación Asturiana d'Amigos de la Naturaleza, Asociación Medioambiental La Cirigüeña, Liberación Animal Asturias, Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental, Petra Kely Asturias, RC-XR Asturies y Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantabrica.