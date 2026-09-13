Archivo - La ópera 'Nabucco' del Arena di Verona llega este jueves a los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo - VERSIÓN DIGITAL - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción de la ópera 'Nabucco', de Giuseppe Verdi, estrenada en el Arena di Verona Opera Festival, llegará por primera vez a los cines españoles y podrá verse en Asturias el próximo jueves, 17 de septiembre, en los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo.

La producción, dirigida escénicamente por Stefano Poda, cuenta con la soprano Anna Netrebko en el papel de Abigaille, junto al barítono Amartuvshin Enkhbat como Nabucco, el bajo Christian Van Horn como Zaccaria, el tenor Galeano Salas como Ismaele y la mezzosoprano Francesca Di Sauro como Fenena. La ópera, cantada en italiano, tiene una duración de 149 minutos.

La proyección de 'Nabucco' pondrá fin a la cuarta edición de Óh!pera Summer, un ciclo que ha llevado a las salas de cine seis producciones operísticas filmadas en escenarios al aire libre. La producción podrá verse también en más de 50 cines de España.