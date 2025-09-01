La operación retorno deja 10 heridos en las carreteras asturianas, con 25 accidentes de tráfico

Archivo - Carretera N-634 a su paso por Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con diez heridos en 25 accidentes de tráfico registrados durante la operación retorno del verano, en la que se estimaron 149.000 desplazamientos. Nueve de los heridos son de carácter leve y uno está pendiente de valoración.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el viernes 29 se han producido nueve accidentes, en los que han resultado heridas leves dos personas.

El sábado 30 se produjeron seis acciedentes, con dos heridos leves y uno pendiente de valoración. Finalmente el domingo 31 fue el día de mayor siniestralidad, con diez accidentes y cinco heridos leves.