La oposición 'fuerza' convocar comisiones de Urbanismo para informar de lo que acontezca con el Plan de Vías

Publicado 15/01/2020 18:18:34 CET

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cinco grupos de la oposición de Gijón -Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo Xixón, PP y Vox-- han sacado adelante en el Pleno de este miércoles, con la abstención de PSOE e IU, una moción de urgencia por la que se exigía la celebración inmediata de la Comisión de Urbanismo tras cada reunión del Consejo de Administración de Gijón al Norte, de sus Comisiones o de los Equipos Técnicos en los que participe el Consistorio gijonés, para dar cuenta de lo hablado en ellas a la Corporación.

La iniciativa, que partió tras enterarse la oposición del contenido de una reunión técnica el pasado diciembre de la que no habían sido informados y en la que se plantearon posibles cambios al proyecto, busca mayor transparencia para con uno de los proyectos más importantes de la ciudad.

"Ni me ocurrió", ha confesado la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE) al portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien le ha recriminado que sabía que había esa reunión y no les dijo nada. En su defensa, la regidora ha argumentado que no informó "porque fue una cuestión meramente técnica".

En este sentido, ha explicado que la reunión tuvo lugar el pasado 18 de diciembre y fue "muy técnica", por lo que se nombró a dos técnicos para que vayan. Ya el día 30 le informaron de su contenido a la alcaldesa y ella queda en que informarán a la Corporación en la piomera Comisión de Urbanismo, que es este viernes. "Sin más misterio", ha apuntado. "La culpa es mía", ha reconocido.

Todos los grupos, en mayor o menor medida, le han recriminado al Gobierno local su "opacidad" en torno a este proyecto. "Jamás nos atrevimos a hacer nuestro el Plan de Vías", le ha recalcado Martínez Salvador, quien ha recordado al PSOE que no se pueden apropiar de este proyecto.

Por parte del portavoz de IU y concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, ha recalcado que hay una Comisión de Urbanismo convocada para este viernes donde se va a contar esto. Y si bien ha dicho que va a ser voluntad del Gobierno darla, en todo caso, tiene mecanismos la oposición para exigir esta información.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha animado a distinguir Plan de Vías y 'metrotren', aunque sea "muy tentador generar falsas polémicas", ha ironizado. También ha pedido a Foro que diga en qué parte del convenio se habla del modelo constructivo del 'metrotren', a lo que el ha indicado que están "cansados de que mientan".

Y mientras desde Ciudadanos se ha hablado incluso de que faltó "lealtad" para con los grupos de la oposición, desde Podemos-Equo se ha recordado al Gobierno local que el acceso a la información sobre el proyecto venía reflejado en la negociación de los presupuestos con su grupo.

El PP, a mayores, ha dicho sospechar que el método constructivo que ahora se propone para la prolongación del 'metrotren' a Cabueñes puede provocar un mayor impacto ambiental y retrasar los plazos.