La oposición 'fuerza' a Foro a solucionar el "agravio" a los comerciantes que quedaron sin iluminación navideña

Publicado 14/11/2018 20:20:04 CET

El Pleno aprueba una Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de Alcoa

GIJÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han apoyado una moción de urgencia del PP para 'forzar' en el Pleno al Gobierno local a solucionar el "agravio", según los 'populares', para aquellos comerciantes que venían realizando una aportación económica para contar con luces navideñas en sus calles y que en esta próxima Navidad no la tendrán.

Sobre esta cuestión, que contó con el voto a favor de todos los grupos de la oposición y la abstención de Foro, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ha dejado claro que no es posible incrementar el dinero del contrato de la iluminación navideña.

El concejal de Festejos y Turismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha sostenido que es "falso" que vaya a ver 30 calles menos iluminadas, sino que lo que ocurre que hay 30 que el pasado año lo estaban y ahora no. Unido a ello, ha enfatizado con que se ha incrementado en 45 las calles que no se iluminaron el pasado año y este sí. A esto ha sumado que este año ningún comerciante debe pagar 67 euros de tasa para que se ilumine su calle.

En cuanto a los criterios de selección, ha explicado que primero se miró el histórico de calles anteriores, de las que un porcentaje altísimo "repiten", según el edil. Se trató, además, de que haya un recorrido coherente y que los accesos y calles principales, así como los lugares de ocio, cuenten con iluminación.

Más aún, se llevarán luces navideñas a lugares donde no era habitual llevarlas, como Nuevo Roces, Jove, Veriña o Perchera-La Braña, además de que todos los barrios tendrán su plaza con un elemento significativo y va a haber una iluminación "espectacular", ha remarcado. Sobre la calle Instituto, ha matizado que está prevista su iluminación "desde el minuto cero", aunque hubo un error que se rectificó.

El concejal ha lamentado que alguien está intentando utilizar esto como un elemento de desprestigio. "No se pueden comprometer a hacer un aumento presupuestario", ha apuntado, a lo que ha añadido que sí que hay un compromiso de realizar un reajuste interno., sin aumento de partida, para poder llevar la iluminación navideña a calles que el año pasado tuvieron luces y no este año.

La concejala socialista Lara Martínez, a este respecto, ha ironizado con que cada vez que toca este tema Foro "se lucen", mientras que Ciudadanos ha recalcado que es "de justicia" que tengan luces quienes siempre hicieron su aportación económica. XsP, por su lado, ha mostrado unos mapas para hacer una relación entre la iluminación navideña de este año y los votos de las pasadas elecciones.

ESCUELA DE COMERCIO, EJEMPLO DE GESTIÓN

En el Pleno, asimismo, la concejala de Educación y Cultura, Monsterrat López, ha defendido que hay un plan de usos para la antigua Escuela de Comercio y existe una coordinación "clara" con la Fundación Municipal de Cultura (FMC), tras aprobarse por unanimidad una proposición del PSOE para realizar un informe de la gestión de la antigua Empresariales. Ha recalcado, además, que es un "todo" la antigua Escuela de Comercio y el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), al tiempo que ha puesto la primera, junto con la Hemeroteca, de ejemplos de gestión.

Ha hecho un repaso, asimismo, a los distintos servicios que presta y va prestar, desde sede de entidades, oficina de juventud, salas de estudio y de exposiciones o servicio de hemeroteca y de bibliotecas donadas al Ayuntamiento. Ha avanzado, en este caso, la contratación a partir de enero de 2019 de ocho auxiliares de servicio para atender este centro y el CCAI, cuatro por equipamientos

intercambiables, tres vacantes de auxiliar de servicio y cuatro plazas de auxiliares de biblioteca -previstas en la Oferta de Empleo Pública aunque no está cerrada.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

En el turno de preguntas, el concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), a respuesta del PP, ha estimado para finales de este mes el inicio de la obra de la residencia universitaria. Couto ha hecho referencia a causas sobrevenidas referidas a la financiación pero cuyo problema ya se ha resuelto. Unido a ello, ha apuntado a una reunión esta semana de la empresa concesionaria con la concejala de Educación para ver si pueden darse subvenciones a estudiantes que se alojen allí. Con todo, ha calculado que entrará en servicio en 2020 o 2021.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ha pedido a la edil del PP Sofía Cosmen "un poco de respeto". Le ha recordado a esta que el Ayuntamiento no tiene obligación de poner una residencia universitaria, para matizar después que se recogió toda la sensibilidad de la comunidad educativa para que la ciudad contara con una.

"No entiendo cómo se puede hablar con tanta desidia y desprecio de las cosas", le ha espetado Moriyón a la edil 'popular', a la que ha indicado que hasta este momento no se puede decir que esté incumpliendo "nada" la empresa porque están en plazo.

También en el turno de preguntas, el concejal de Festejos y Turismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), en respuesta a XsP, ha recalcado que el taller infantil de tauromaquia que se celebró este verano en El Bibio, por su tipología, al no haber animales ni peligro, no precisa más que de una mera autorización como ya ocurrió en el pasado. XsP, en este tema, ha llamado la atención sobre que la concesión de la plaza de toros es exclusiva para espectáculos taurinos y no habla de talleres infantiles.

RENTA SOCIAL

Por otro lado, Foro ha respondido a IU que no es que haya desaparecido un millón de euros programado inicialmente para la Renta Social y las ayudas energéticas, sino que no se pudieron gastar debido al Plan Económico y Financiero.

También ha contestado Foro a IU que el evento organizado por la Empresa Municipal de Servicios Medioambientales Urbanos (Emulsa) en representación de la asociación de empresas públicas de Medio Ambiente tuve un coste de 90.000 euros, pero no le cuesta "un duro" a ninguna de estas dos entidades. La edil de IU Ana Castaño, sin embargo, ha enfatizado que ese gasto adelantado por Emulsa sí computa en el techo de gasto.

En el Pleno se han aprobado, además, por unanimidad, dos declaraciones institucionales, una con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de Género el próximo día 25 y otra en apoyo a los trabajadores de Alcoa y en la que se insta a la empresa a rectificar su decisión de cierre de las plantas de Avilés y La Coruña.