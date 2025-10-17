La Oreja de Van Gogh actuará el 10 de julio en el 'Gijón Life' tras el regreso de Amaia Montero

Cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con la celebración de su 30 aniversario - LA OREJA DE VAN GOGH

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Gijón Life' ha anunciado este viernes el concierto de La Oreja de Van Gogh, el próximo 10 de julio, dentro de la gira 'Tantas cosas que contar' con las que vuelve a los escenarios en la celebración de su 30 aniversario.

Según una nota de prensa de los organizadores del certamen, las entradas para el concierto saldrán a la venta, a las 12.00 horas, el próximo lunes, día 20, en: https://www.laorejadevangogh.com/

El grupo llegará a Gijón en 2026 tras el regreso de Amaia Montero y el paso por varias ciudades dentro de su nuevo tour, que arrancará el próximo mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos, tales como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero.

Además de Gijón, la gira pasará por Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución, y, los paquetes vips, entre los 110 euros y los 290 euros, también más gastos de distribución.