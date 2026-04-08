La OSPA impulsa el talento joven con una nueva edición del proyecto 'NxtGen' bajo la dirección de Jaume Santonja. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) celebrará este 9 y 10 de abril una nueva edición del proyecto NxtGen, una iniciativa que permite a estudiantes de conservatorio compartir atril con los músicos de la formación y adquirir experiencia en el entorno profesional. Bajo la dirección de Jaume Santonja, el programa incluirá obras de Beethoven, Prokofiev y Bernstein.

El primero de los conciertos tendrá lugar este jueves, 9 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, mientras que el segundo se celebrará el viernes, 10 de abril, a la misma hora, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El programa se abrirá con la Obertura Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada por el alumnado participante. A continuación, se ofrecerá una selección de Romeo y Julieta, de Serguéi Prokofiev, en una interpretación conjunta entre los estudiantes y la OSPA. El concierto se completará con la obertura de Candide, de Leonard Bernstein.

El proyecto NxtGen cuenta con la participación de alumnado procedente de distintos conservatorios, entre ellos los de Oviedo (Eduardo Martínez Torner y Anselmo González del Valle), Gijón (Conservatorio de Música y Danza), Avilés (Julián Orbón), el Conservatorio de Música de Occidente y el Conservatorio de Música de A Coruña, que se integrarán en la orquesta para esta experiencia formativa.

En Oviedo las entradas pueden adquirirse en la taquilla del auditorio, con precios de 8 euros en patio, 5 en anfiteatro y 3 en general. En Gijón , las localidades están disponibles en la taquilla del Teatro Jovellanos, con precios de 8 euros en patio y delantera de entresuelo, 5 en entresuelo y 3 en general. También pueden obtenerse en la página web ospa.es.