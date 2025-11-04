La OSPA presenta su segundo concierto de abono con el programa 'Bach Mozart', bajo la dirección de Shunsuke Sato

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá su segundo concierto de abono de la temporada 2025-2026 bajo el título 'Bach Mozart'. Será en un doble pase el jueves, día 6, en la Casa de Cultura de Avilés, y el viernes, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en ambos casos a las 20.00 horas. El programa estará dirigido por el violinista y director japonés Shunsuke Sato, quien también actuará como solista.

El recital propone un recorrido por las conexiones musicales entre Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, con el propósito de mostrar cómo la influencia de los Bach constituye un pilar de la obra mozartiana. En las composiciones del genio de Salzburgo se reconoce la huella del Estilo Galante de Bach, caracterizado por la ligereza formal y la homofonía, elementos que marcaron el tránsito hacia el clasicismo.

Además, Shunsuke Sato mantendrá un encuentro con el público previo al concierto de Oviedo. Será el viernes, a las 19.15 horas, en la sala de Conferencias número 1, ubicada en la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe, donde compartirá impresiones sobre el programa y su visión artística.

PROGRAMA DEL RECITAL

El recital comenzará con la Sinfonía nº 1 en mi bemol mayor, K. 16, de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta cuando el autor era apenas un niño, y continuará con la Fuga nº 9 en mi mayor, BWV 878, de El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, en la versión orquestal realizada por el propio Mozart (K. 405/3). A continuación, se interpretará el Concierto para violín nº 1 en la menor, BWV 1041, una de las piezas más representativas del repertorio bachiano.

La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía en sol menor, op. 6 nº 6, W.C.12, de Johann Christian Bach, figura esencial del Estilo Galante, para dar paso al Rondó para violín y orquesta en do mayor, K. 373, de Mozart. El programa culminará con el cuarto movimiento de la Sinfonía nº 41 en do mayor, Júpiter, K. 551, considerada la cima del sinfonismo mozartiano.

En cuanto a la venta de entradas, en Oviedo podrán adquirirse en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe, de 09.30 a 14.00 horas, y el mismo día del concierto de 17.00 a 20.00 horas, con precios de 24 euros en patio y 21 en anfiteatro. En Avilés, las entradas estarán disponibles en la taquilla de la Casa de Cultura.

SHUNSUKE SATO

Shunsuke Sato es violinista, director de orquesta, músico de cámara, solista y profesor. Nacido en Tokio, emigró a Estados Unidos a los cuatro años. Su formación incluye estudios en la Juilliard School de Nueva York, el Conservatorio Nacional de la Región de París y la Hochschule für Musik und Theater de Múnich, donde consolidó su proyección internacional.

Ha dirigido y actuado como solista con conjuntos de época y orquestas sinfónicas de todo el mundo, en las que ha exhibido su capacidad para tender puentes entre la tradición y la renovación musical. Residente en los Países Bajos, forma parte del cuerpo docente del Conservatorio de Ámsterdam desde 2013.

Durante una década (2013-2023), Sato fue director artístico y concertino de la Sociedad Bach de los Países Bajos, institución con la que impulsó proyectos de referencia internacional. Desde 2011 mantiene una colaboración continuada con Concerto Köln, que contribuye a la investigación y desarrollo de la práctica interpretativa del siglo XIX.