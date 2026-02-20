La otra cara de la huelga de 0 a 3: los sindicatos firmantes del acuerdo defienden unidad y negociación en Asturias

Archivo - Mesa de diálogo Escuelas 0-3. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y SUATEA han publicado un comunicado conjunto en el que reivindican el Acuerdo de Integración de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias, y afirman que continuarán unidos para defender a las educadoras de 0 a 3 años.

El comunicado, remitido a los medios, pone de manifiesto la postura común de las tres fuerzas sindicales en contraposición con la huelga y protestas que mantiene CCOO en el sector. Los tres sindicatos firmantes recuerdan que hay un acuerdo, ratificado el 24 de noviembre de 2025, en el que se recogen las reivindicaciones de las trabajadoras. "Las organizaciones sindicales que suscribimos el Acuerdo en unidad, seguiremos defendiendo, exigiendo y vigilando el cumplimiento de todos y cada uno de los Compromisos firmados en la Mesa de Diálogo, sin perder de vista que los espacios de negociación son las Mesas y el Comité de Empresa de Personal Laboral de la Consejería de Educación".

Estas declaraciones se producen después de que la delegada de CCOO en escuelas infantiles, Tania Alonso, instase el jueves a la consejera de Educación, Eva Ledo, a negociar solo con su sindicato, ya que es el único que mantiene el conflicto abierto.

"El acuerdo alcanzado no es la meta, sino el punto de partida", han remarcado, para después afirmar que seguirán trabajando "desde la unidad, la responsabilidad y la firmeza para defender los intereses del colectivo". "Lo haremos con transparencia, con diálogo y con la determinación de proteger cada logro conquistado evitando el coste económico y la pérdida de tiempo cotizado para el personal al que representamos, mientras la negociación siga viva", han remarcado.

LOS ACUERDOS ALCANZADOS

Los sindicatos han recordado que la Ley de Presupuestos de 2026 crea 167 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil para el curso 2026-2027, todas ellas a jornada completa. 120 de ellas para materializar los apoyos, responden a los Compromisos 4 y 5 del mencionado acuerdo, !facilitando la disponibilidad de una hora diaria para tareas que no sean de atención directa, la dotación de dos profesionales por cada unidad de atención directa al alumnado y un refuerzo cada tres unidades, todas las plazas a jornada completa".

Han señalado además que la Bolsa Extraordinaria de Trabajo temporal (Compromiso 1 del Acuerdo) y el Reglamento de Funcionamiento (Compromiso 12 del Acuerdo) se materializarán "en los próximos meses" y facilitarán la "cobertura ágil de las sustituciones y vacantes que se producen y la gestión de los centros en el próximo curso".

Por otro lado, en cuanto al proceso de consolidación de empleo que está recogido en la Ley 5/2024 de 13 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una vez finalice la integración de las Escuelas Municipales y está incluido en el cronograma que la Administración ha presentado a todas las organizaciones sindicales.

Finalmente recuerdan que el reconocimiento del Grupo B para el colectivo está recogido en el Compromiso 7 del Acuerdo y también hay cronograma para el inicio de la tramitación en el primer semestre de 2026, modificando el V Convenio del Personal Laboral del Principado de Asturias.