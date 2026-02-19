Educadoras de 0 a 3 abandonan el encierro y piden al Principado concreción en la propuesta de estabilización de plazas

Manifestación de trabajadoras de escuelas infantiles en Asturias. - CCOO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) - La delegada de CCOO en las escuelas infantiles de Asturias, Tania Alonso, ha afirmado este jueves que las 19 educadoras infantiles que estaban encerradas en la Consejería de Hacienda asturiana han abandonado el encierro, aunque ha asegurado que "probablemente no sea el último".

En la manifestación que CCOO ha convocado esta tarde en Oviedo, Alonso ha explicado que este jueves las trabajadoras se reunieron con el director de Función Pública, quien trasladó una propuesta "todavía sin concretar" para las plazas sin estabilizar. "Es fundamental, porque para nosotras todo pasa por esas plazas", ha dicho. Aunque la propuesta está sin concretar, para la representante de CCOO supone un "pequeñísimo avance".

Después de que la consejera de Educación, Eva Ledo, anunciase una nueva reunión de la mesa de diálogo con las educadoras infantiles, Alonso ha remarcado que la consejería debe negociar con CCOO, que es quien está convocando la huelga y quien "está defendiendo a las trabajadoras y a las educadoras", con 11 jornadas de huelga.