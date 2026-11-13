Otra falsa alarma obliga a la Policía a cortar parte de la calle Uría, en Oviedo

1133742.1.260.149.20261113170833 Operativo policíal ante una nueva falsa alarma por explosivo en Oviedo. - JUAN VEGA

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se ha desplegado este viernes en un tramo de la calle Uría, el ubicado entre la estación y la calle Independenca, ante una nueva falsa alarma por la supuesta aparición de una maleta sospechosa en el portal número 31 de la citada calle.

Todo ocurría a primera hora de esta tarde. Hasta la zona se desplazaron varias dotaciones policíales, con guías caninos, y se desalojaron todos los comercios de dicha zona, lo que provocó gran expectación entre los viandantes.

Tras comprobar la maleta y cerciorarse los agentes de que todo estaba en orden se ha reestablecido la normalidad.

Con este son varios los despliegues policiales por falsas alarmas. Todo ello mientras la Policía tiene en marcha un intenso operativo para localizar a 'El Ruso', el hombre que el pasado martes disparó contra una menor y colocó una mochila con explosivos que dejó un agente de los guías caninos fallecido y otro de los Tedax gravemente herido. El autor sigue en paradero desconocido.

ADVERTENCIA POLICIAL

La Policía Nacional ha lanzado un aviso informativo a toda la población para advertir sobre la gravedad de realizar llamadas telefónicas falsas alertando de la supuesta presencia de artefactos explosivos.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía han incidido en que más allá de la alarma social que generan, este tipo de comunicaciones conllevan serias repercusiones tanto para la seguridad ciudadana como en el ámbito judicial para sus autores.

Advierten que cada vez que se recibe un aviso de estas características en los teléfonos de emergencia, los protocolos obligan a desplegar de inmediato un amplio dispositivo de seguridad. Esta respuesta implica movilizar a indicativos de la Policía Nacional, dotaciones de bomberos y ambulancias, lo que supone detraer de las calles a efectivos esenciales que dejan de estar disponibles para atender urgencias reales en las que puede estar en juego la vida o integridad de las personas.