Ovidio Zapico invita a Tomé a ser "coparticipe" de las políticas del Gobierno del Principado

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha recogido este miércoles la mano tendida de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé para avanzar en las políticas de vivienda y le ha invitado a que sea "copartícipe de las políticas de este Gobierno, no sólo las de vivienda sino en las del marco general".

"No tenga miedo que sus propuestas no nos van a parecer ni excesivamente progresistas ni excesivamente reformistas. Estamos dispuestos a escuchar todas sus propuestas, no se quede solamente en políticas de vivienda, de un paso más, sea copartícipe de toda la acción política de este Gobierno, le invito a ello", ha dicho Zapico.

Zapico, que ha celebrado que la primera interpretación a la que se ve sometido durante esta legislatura sea para hablar de vivienda, respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que ha mostrado su preocupación sobre la situación de la vivienda en Asturias.

Ha explicado Zapido que su consejería "no va a vender vivienda pública" porque creen que ese tiempo ha pasado ya. "Nosotros vamos a potenciar el parque público de vivienda. Y para ello estamos inmersos en esas nuevas licitaciones", ha dicho Ovidio Zapico.

Por su parte, Covadonga Tomé ha indicado que la vivienda social sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país y en Asturias también, aunque ha celebrado algunas de las cuestiones trasladadas por el consejero como la intención de intervenir en el mercado; la de nuevas adjudicaciones, la rehabilitación y que hable de otras formas de actuación.

Así, Tomé ha trasladado a Zapico que tiene su "mano tendida para todas las políticas sobre vivienda, que de verdad supongan progreso, que de verdad supongan reforma y que de verdad supongan un avance en este tema tan importante que en este momento está verdaderamente mal y sobre el que necesitamos tomar actuaciones". Ha añadido que espera que sus propuestas no se rechacen "por excesivamente progresistas y excesivamente reformistas".

En su primera intervención Tomé ha destacado además que Asturias concentra 7.000 de las 351.000 viviendas de uso turístico que hay en España y también e el Principado se están endureciendo, además, los requisitos a los posibles inquilinos con ahorro. Y se está produciendo un verdadero casting de inquilinos.

Ha reconocido la diputada del Grupo Mixto el anuncio de la construcción de 600 inmuebles en 12 municipios, un proyecto que aplauden, aunque también entienden que está en una fase muy inicial. "Es verdad que hay que poner en valor que se trata del mayor volumen de inmuebles públicos de los últimos años", ha manifestado Tomé, que ha pedido a Zapico razones para recuperar la confianza en el tema de la vivienda.