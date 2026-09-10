Oviedo acoge este viernes el festival 'Molan los 90' con figuras del 'eurodance' internacional

Tina Cousins - MOLAN LOS 90

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Recinto de La Ería, ubicado en el aparcamiento del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, acogerá el festival musical 'Molan los 90', que se celebra este viernes, 11 de septiembre, dentro de la programación de las fiestas de San Mateo.

El evento, producido y organizado por Deep Delay Management, cuenta con un cartel centrado en la música 'dance' y 'eurodance' de la década de los noventa. La cita reunirá a artistas internacionales como la cantante británica Tina Cousins y la vocalista Daisy Dee, del grupo Technotronic, junto al grupo español Locomía.

La oferta musical de la jornada se completa con las actuaciones en directo de formaciones y solistas del ámbito nacional como Double Vision, New Limit, Just Luis, el dúo integrado por Marian Dacal y Eva Martí, además de la sesión de Juanma Sound.