Oviedo acogerá el II Encuentro de Embajadores del Reino Astur del 21 al 22 de marzo

Cartel del estreno del documental 'El Arca Santa. El tesoro de la Cámara'. - AMIGOS DEL REINO ASTUR

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá los próximos 21 y 22 de marzo el II Encuentro de Embajadores del Reino Astur, organizado por la Asociación Amigos del Reino Astur con el apoyo de diversas instituciones y entidades colaboradoras.

La cita comenzará el sábado 21 con una comida en el Hotel Zentral Ramiro I y continuará por la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe, donde a las 17.30 horas está prevista la bienvenida institucional y, a las 18.00 horas, el acto de imposición de distinciones a los nuevos embajadores, cónsules, secretarios y socios colaboradores.

A las 18.45 horas se celebrará la actividad 'Dúo de Embajadores', con las intervenciones de Antonio Leitao, embajador de Portugal, y Armando Besga, embajador del País Vasco, seguida a las 19.30 horas de un paseo por el Oviedo de Alfonso II guiado por Francisco Avelino Aguado Blázquez, y una espicha a las 21.00 horas en La Gran Taberna.

El programa del domingo 22 incluye, a las 10.00 horas, una misa en la Capilla del Rey Casto, antigua basílica de Santa María mandada construir por Alfonso II como panteón real, y a las 12.00 horas la presentación del audiovisual 'El Arca Santa. El tesoro de la Cámara' en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, con la intervención, entre otros, de Begoña Gutiérrez San Miguel y Margarita Torre Sevilla, embajadoras de Salamanca y León.

A las 13.00 horas tendrá lugar un vermú Picofino en la Sala de Exposiciones del Auditorio, reservado a embajadores, acompañantes y socios.

El encuentro está organizado por la Asociación Amigos del Reino Astur y cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, la Catedral de Oviedo, la Cámara de Comercio de Gijón y las empresas García Rodríguez Hermanos, APEX Fabricación, ATOX Sistemas de Almacenaje. Cano Carpintería. Picofino. Ramiro Peluqueros y la Fundación Cajastur.