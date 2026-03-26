Oviedo celebra la XV edición de 'Bocados del Cofrade', con 22 establecimientos

Iván Hortal, Fernando Corral Javier Martínez, Alfredo García Quintana y Carlos Ángel González. - OTEA

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Otea ha presentado este jueves la XV edición de 'Bocados del Cofrade', la cita gastronómica que acompaña a la Semana Santa ovetense desde 2011. En esta ocasión, 22 establecimientos ofrecerán hasta el domingo 5 de abril miniaturas gastronómicas de vigilia inspiradas en la tradición cofrade.

El acto de presentación, celebrado en la Sidrería El Leonés, ha contado con la participación del presidente de Otea, Javier Martínez; el vicepresidente, Fernando Corral; el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Carlos Ángel González y el hostelero ovetense y uno de los socios de la sidrería El Leónes, Iván Hortal.

Martínez destaca el "orgullo" de la asociación por haber convertido esta iniciativa en una marca consolidada, símbolo de la unión entre gastronomía y religión. García Quintana ha subrayado el papel de 'Bocados del Cofrade' como motor de dinamización hostelera y atractivo turístico, mientras que González puso en valor la proyección cultural y devocional que aporta a la ciudad.

Los establecimientos participantes presentan creaciones que respetan la cocina de Cuaresma y la tradición de no usar carne. El público podrá votar sus propuestas favoritas y participar en los sorteos de los Capirotes de Oro, Plata y Bronce, así como en premios gastronómicos y escapadas por Asturias.

Los gastromapas, distribuidos por toda la ciudad y disponibles también en las webs de Otea y Escapada Asturias, incluyen información sobre locales, recetas, procesiones y hermandades. La iniciativa mantiene además su versión digital y concurso en redes sociales con el hashtag #Bocados2026.

'Bocados del Cofrade', con la señalización distintiva en cada local, invita una vez más a recorrer Oviedo con los cinco sentidos, combinando la tradición cofrade con la creatividad de la hostelería local.